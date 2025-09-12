‘Que su familia me perdone, no pude hacer más’, dice policía que ayudó a la abuelita Alicia y a su nieta

La cifra de muertos tras la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, ascendió a nueve. (Cuartoscuro).

Tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, una de las víctimas salvó de las llamas a su nieta de dos años. La abuelita Alicia Matías Teodoro trabajaba como checadora en la Ruta 71 y fue auxiliada por un policía, que horas después de los hechos, pidió disculpas a la familia por no poder hacer más por ellas.

“Le pido a la familia de la señora Alicia que me perdonen porque ya no pude hacer más”, dijo el policía en entrevista televisiva.

Agregó que todavía no acaba de entender lo que pasó y que no hay nada que prepare a las personas para ver a una niña quemada con su abuelita.

“Todavía recuerdo que la dejé en la cama del hospital y la niña no me reaccionaba, no se movía, yo dije, se me va a morir”, detalló el policía, tras encontrar a Alicia y transportar en moto a la menor de edad al hospital más cercano.

En redes sociales circula un video donde el policía llega a un hospital y grita “¡Ábreme, niño quemado, niño quemado".

Agregó que le dijo a Alicia que no se preocupara, que ya tenía a la niña a salvo. “Ella solo se me quedaba viendo, ya no estaba consciente”, dijo.

Alicia, la abuelita que salvó la vida de su nieta, está viva

Alicia Matías Teodoro sigue viva, confirmaron los familiares de la mujer y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tras notificar erróneamente su deceso.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, escribió la dependencia en una tarjeta informativa.

Además, el jueves 11 de septiembre, Jazmín, hija de Alicia Matías, rechazó la versión de las autoridades. Comentó a Imagen Televisión que seguía viva, aunque su estado de salud era delicado.

El caso de la ‘abuelita’, como ahora se refieren a Alicia Matías, se popularizó por las imágenes que se difundieron luego del accidente.

La mujer caminó con su nieta de dos años en brazos hasta que la auxiliaron. La menor es atendida en el Centro Médico Siglo XXI, según autoridades.

¿Cuántas personas han muerto tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa?

La cifra de muertos tras la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, ascendió a nueve, además de que se registran otras 85 personas heridas, de las cuales 20 están en estado crítico.

Hay 22 personas dadas de alta y la cifra de personas en estado crítico bajó de 22 a 19. Hay una perrita llamada ‘Cereza’ herida junto con sus cinco cachorros.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 5683 2222 para obtener información sobre las personas hospitalizadas.