¿Por exceso de velocidad? Chofer de pipa en Iztapalapa no volcó por un bache, dice la Fiscalía de CDMX

La fiscal de la CDMX descartó que hubiera un bache que pudiera provocar la volcadura de la pipa que explotó en Iztapalapa. (Crédito: Cuartoscuro)

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, descartó que un bache en el asfalto provocara la volcadura de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa el miércoles 10 de septiembre.

Señaló que una de las líneas de investigación apunta a que el conductor iba a exceso de velocidad y, al incorporarse, perdió el control hasta volcarse.

“Se hizo un análisis por parte de nuestros peritos de la vía, no se identificó ningún bache, es importante aclarar eso. Se hicieron fijaciones del terreno. Efectivamente, la información preliminar que tenemos hasta ahora es que el conductor iba a exceso de velocidad. Estamos todavía agotando los peritajes y formalizando los peritajes correspondientes”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Autoridades informaron de “mantenimiento a la carpeta asfáltica”

La noche del accidente, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX informó de una intervención en el lugar de los hechos que incluyó “mantenimiento a la carpeta asfáltica”. Sin embargo, tiempo después eliminó esa especificación de la publicación en Facebook.

Internautas cuestionaron que el gobierno capitalino interviniera la zona, aunque la intención fuera reabrir la circulación después de que permaneciera cerrada durante la tarde del 10 y la madrugada del 11 de septiembre.

Al mismo tiempo surgieron comentarios que aseguraban que en el sitio del accidente había un bache, aunque esa versión no se ha confirmado.

¿Cuál fue la última actualización de las víctimas?

La mañana del viernes 12, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió fotografías con familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

“Nos duele lo que pasó y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlas y brindar apoyo todo el tiempo que sea necesario”, escribió.

El encuentro se realizó luego de que prometiera apoyo a los familiares para solventar gastos y mantener la atención en las víctimas hospitalizadas.

El accidente dejó ocho personas muertas y 85 lesionadas, de las cuales 20 permanecen en estado crítico.

Las autoridades también tuvieron que reconocer un error después de anunciar la muerte de Alicia Matías Teodoro, una de las víctimas más visibles por las imágenes en las que protegió a su nieta de dos años durante la explosión.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, señaló la Secretaría de Salud de la CDMX en una tarjeta informativa.