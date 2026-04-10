Tras incendio en Dos Bocas, Ayuntamiento de Paraíso exige analizar el aire y evaluar riesgos a la salud

El alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, enfatizó que la seguridad y salud de las familias no es negociable.

Después del incendio en la refinería Olmeca, el Ayuntamiento de Paraíso solicitó de manera prioritaria la evaluación de la calidad del aire y un análisis de los posibles impactos a la salud de la población.

La autoridad municipal subrayó la necesidad de que Petróleos Mexicanos (Pemex) refuerce el monitoreo ambiental, particularmente en lo relacionado con contaminantes atmosféricos que pudieran derivarse del siniestro, así como la vigilancia epidemiológica para detectar posibles afectaciones en habitantes de comunidades cercanas.

Además del monitoreo ambiental y sanitario, la administración municipal informó que solicitó formalmente a Pemex un “informe técnico detallado” que incluya las causas del incidente, los protocolos de seguridad activados y las medidas implementadas para evitar nuevos eventos.

Refinería Olmeca: dos incendios en menos de un mes

En un comunicado, reconoció que la operación y seguridad de la refinería corresponden al Gobierno Federal, pero resaltó que el gobierno local dejó en claro que “no permanecerá al margen y dará seguimiento puntual a cualquier posible afectación a la población”.

El alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, enfatizó que la seguridad y salud de las familias no es negociable, por lo que demandó información clara, transparente y oportuna sobre los riesgos a corto y mediano plazo, además del daño a las viviendas cercanas al complejo industrial.

Como parte de las acciones implementadas después del siniestro, señaló que se mantiene coordinación con instancias estatales y federales, incluyendo Protección Civil, el sector salud y fuerzas de seguridad, con el objetivo de actuar de manera inmediata ante cualquier riesgo.

Asimismo, se habilitaron canales de atención ciudadana para recibir reportes, con especial énfasis en la atención de personas vulnerables y comunidades cercanas a las instalaciones petroleras.

La postura del gobierno municipal se suma a las voces de actores políticos y empresarios que también pidieron que se esclarezca por qué van dos incendios en menos de un mes: el primero el 17 de marzo, que cobró la vida de cinco personas y el segundo apenas el 9 de abril.

El Ayuntamiento de Paraíso exigió a Pemex claridad sobre los impactos ambientales y sanitarios tras el incendio en la refinería Olmeca.

Exigen claridad sobre incidentes en Dos Bocas

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tabasco, Carlos Villegas Adriano, señaló que es necesario que las autoridades federales expliquen con claridad qué está ocurriendo al interior de ese complejo energético.

El líder empresarial subrayó que, al tratarse de una instalación nueva, deben existir garantías sobre su construcción y operación, por lo que consideró indispensable que instancias como Protección Civil realicen un dictamen técnico que determine las causas de los siniestros.

“Es necesario que se dé a conocer qué es lo que está pasando ahí. Se tiene que definir por qué han estado sucediendo este tipo de incidentes en una refinería nueva y, en su caso, deslindar responsabilidades”, expresó.

El PRD Tabasco, a través de sus redes sociales, también se pronunció sobre lo ocurrido en Dos Bocas y sostuvo que, “lo que prometieron como símbolo de progreso hoy vuelve a encender las alarmas por fallas, riesgos y falta de transparencia”.

En tanto que la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local aseveró en un pronunciamiento que la refinería Olmeca en Dos Bocas es un “monumento a la negligencia” que está asfixiando a la entidad.