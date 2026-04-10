(VIDEO): Nace Yuji, un mono que ya es el ‘Punch tapatío’ del Zoológico Guadalajara

Yuji abraza un peluche durante sus horas de sueño para generar seguridad y apego. (Captura de pantalla Quadratín).

El Zoológico de Guadalajara presentó a Yuji, un pequeño mono de apenas 38 días de nacido que se ha vuelto viral en redes sociales bajo el cariñoso apodo de “Punch Tapatío”.

Debido a que fue rechazado por su madre poco después de nacer, el equipo de veterinarios del recinto ha asumido su crianza total.

Actualmente, el pequeño primate recibe cuidados especiales las 24 horas y es alimentado con una fórmula especial para asegurar su sano desarrollo.

Para brindarle seguridad y apoyo emocional durante sus horas de sueño, sus cuidadores le han proporcionado un muñeco de peluche, el cual Yuji abraza constantemente, simulando el contacto que tendría con su madre en la naturaleza. El zoológico reporta que el bebé se encuentra estable y bajo observación constante.

¿Quién es el mono Punch?

Punch es un mono cachorro que fue abandonado por su madre y encontró soporte emocional en un peluche de IKEA.

El video de la historia se difundió en TikTok y otras redes sociales y muestra al primate aferrado a un peluche que, según la descripción del clip, adoptó como si fuera su madre sustituta.

Las imágenes se relacionaron con términos como ‘mono abandonado’, ‘Punch mono viral’ y ‘peluche de IKEA mamá’, posicionando el caso entre las tendencias de bienestar animal.

En el video se observa cómo el mono abraza de forma constante el muñeco de felpa, replicando conductas de apego típicas en primates jóvenes.

El pequeño mono se encuentra en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón, donde también los visitantes han conformado largas filas para conocer y ver al animalito que se ha convertido en una gran atracción.

Especialistas en comportamiento animal han documentado que crías de primates privadas del contacto materno pueden desarrollar vínculos con objetos sustitutos. Pero no hay declaraciones directas de expertos en el video citado que confirmen el caso específico de Punch.

Con información de Quadratín.