Así era el zoológico del ‘Chapo’ Guzmán en Guadalajara: Tenía leones, tigres y ‘lo recorría en trenecito’

El zoológico del 'Chapo' tenía tigres, leones, panteras y venados, según el testimonio de Miguel Ángel Martínez, 'El Tololoche', mano derecha de Guzmán.

Una era del narcotráfico en México. Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable en Estados Unidos y acordó pagar 15 mil millones de dólares, dinero que consiguió durante los 50 años en los que se desempeñó como líder del Cártel de Sinaloa; pero hubo uno más excéntrico, que incluso tenía un zoológico en Guadalajara, Jalisco.

Según testimonios de un excolaborador del ‘Chapo’, Joaquín Guzmán Loera tenía casas “en cada playa”, al menos cuatro aviones, un yate llamado ‘El Chapito’ y su propio zoológico privado, al interior de uno de sus ranchos.

Así lo afirmó Miguel Ángel Martínez, ‘El Tololoche’, quien fue mano derecha del ‘Chapo’ Guzmán entre 1986 y 1998.

‘Era un rancho bonito’: ¿Qué sabemos del zoológico de ‘Chapo’ Guzmán?

A inicios de los 90, el padre de ‘Los Chapitos’ se beneficiaba del boom de la cocaína en Estados Unidos. Tenía 4 esposas y disfrutaba de su rancho en Guadalajara. Ahí, construyó su zoológico.

“En la ciudad de Guadalajara, el señor Guzmán tenía un zoológico”, declaró Miguel Ángel Martínez, quien se autodenominó como “gerente” del poderoso Cártel de Sinaloa en ese entonces. “Era un rancho muy bonito con una casa, alberca, canchas de tenis y él construyó un zoológico”.

Un excolaborador del 'Chapo' Guzmán explicó cómo era el zoológico ubicado dentro de un rancho del líder del Cártel de Sinaloa. (Cuartoscuro/ Shutterstock /IA)

De acuerdo con la versión del lugarteniente, el zoológico del ‘Chapo’ tenía tigres, leones, panteras y venados. Joaquín Guzmán Lorera lo recorría “en un pequeño tren”.

Según el ‘Tololoche’, ser parte del auge del narcotráfico en los 90 fue “lo mejor del mundo”. La cocaína era abundante y su consumo tan excesivo, admitió Martínez, que el zoológico del ‘Chapo’ era solo una de las excentricidades del fundador del Cártel de Sinaloa.

Del zoo a los viajes rejuvenecedores a Suiza: Así eran las excentricidades del ‘Chapo’ Guzmán

Durante el juicio del ‘Chapo’ Guzmán en EU, los testigos que participaron dieron cuenta de los lujos y excentricidades que gozaba el líder del Cártel de Sinaloa antes de ser sentenciado por el juez Brian Cogan.

Según los testimonios, el capo siempre llevaba una pistola con diamantes incrustados, era dueño de una casa en Acapulco valuada en 10 millones de dólares y poseía un yate llamado ‘Chapito’.

Pero eso era solo la punta del iceberg, una pequeña muestra del estilo de vida del ‘Chapo’.

“Tenía una casa en la playa en cada playa, ranchos por todos lados, casas por todos lados”, testificó Miguel Ángel Martínez.

Una de las anécdotas que ‘Tololoche’ reveló durante el juicio del ‘Chapo’ fue la compra de 50 autos —Thunderbirds, Buicks y Cougars, con un costo mínimo de 30 mil dólares cada uno en ese entonces— para repartirlos como regalos entre los miembros del Cártel de Sinaloa.

Joaquín 'Chapo' Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en EU. (Cuartoscuro/Pedro Valtierra)

Además, el ‘Chapo’, un aficionado de las enchiladas, viajaba seguido al extranjero. Iban de un país a otro para cenar en los mejores restaurantes, visitaban Macao para apostar y turisteaban en Suiza, donde Joaquín Guzmán Loera recibía terapias de rejuvenecimiento celular tipo “fuente de la juventud”.

¿Quién es Miguel Ángel Martínez, el ‘Tololoche’?

Miguel Ángel Martínez es un expiloto del Cártel de Sinaloa que trabajó bajo las órdenes de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán durante más de una década. Originario de Guanajuato, su carrera en el narcotráfico comenzó en 1986 y se extendió hasta 1998.

Durante este tiempo, ‘El Tololoche’ fue responsable de conectar a Guzmán con los cárteles de Cali y Medellín, lo que facilitó el transporte de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

La relación entre Miguel Ángel Martínez y ‘El Chapo’ era compleja y llena de altibajos. Aunque ‘El Tololoche’ era uno de los hombres de confianza de Guzmán, su lealtad fue puesta a prueba en numerosas ocasiones, puesto que el líder del Cártel de Sinaloa intentó asesinarlo en varias ocasiones.

‘Tololoche’ fue víctima de al menos tres intentos de asesinato. El primer ataque ocurrió mientras estaba recluido en prisión, donde tres sicarios, supuestamente enviados por Guzmán, intentaron acabar con su vida utilizando un bate de béisbol y cuchillos.

En esa agresión, ‘El Tololoche’ sufrió heridas graves en el intestino y el pulmón.

Antes de ser detenido en 2016, 'El Chapo' Guzmán viajaba al extranjero para recibir tratamientos rejuvenecedores, según sus excolaboradores. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

La segunda vez que atentaron contra ‘Tololoche’ fue igualmente brutal. Martínez terminó con heridas en el páncreas y el pulmón en un ataque similar.

Uno de los episodios más impactantes de la vida de ‘Tololoche’ ocurrió durante una serenata que recibió en prisión. Los mariachis, que aparentemente estaban allí para rendir homenaje, en realidad eran parte de un plan para asesinarlo. Tocaron la misma canción, “Un puñado de tierra”, durante horas, lo que hizo que Martínez sospechara que algo andaba mal.

Al día siguiente, su celda fue atacada con granadas, pero él se salvó refugiándose en el baño.

El papel de ‘El Tololoche’ como testigo contra ‘El Chapo’

Después de sobrevivir a estos ataques, Miguel Ángel Martínez se convirtió en un testigo clave en el juicio contra ‘El Chapo’ en Nueva York. Su testimonio fue crucial para desentrañar las operaciones del Cártel de Sinaloa y revelar la estructura interna de la organización.

A lo largo de su declaración, explicó cómo el cártel operaba como una empresa, con un enfoque en la eficiencia y la maximización de ganancias.

Martínez también reveló que el cártel transportaba hasta 800 kilos de cocaína en cada avión, con un promedio de 10 vuelos al mes, utilizando rutas bien establecidas para evitar la detección de las autoridades. Su testimonio incluyó detalles sobre cómo el cártel pagaba sobornos a funcionarios de alto rango para facilitar sus operaciones.