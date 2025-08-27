‘El Chapo y yo somos amigos’: ¿De qué platicaron ‘El Mayo’ y Julio Scherer mientras desayunaban frijoles?

¿Qué se disfruta más a la hora de comer: los platillos o la plática que se tiene en la mesa? Para muchas personas la segunda opción es la más atractiva y también un momento al que le sacó provecho Julio Scherer durante un desayuno que tuvo con Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Los frijoles, los vasos de jugo de naranja y hasta el café con azúcar fueron solo un pretexto para que el periodista pudiera hacer una entrevista con ‘El señor del sombrero’, apodo del narcotraficante, quien lo invitó a comer.

Un desayuno que pasó a la historia, no precisamente por la comida que compartieron en aquel momento, sino por la conversación en la que ‘El Mayo’ Zambada admitió tener ‘pánico’ de caer preso.

Un miedo que tuvo que enfrentar, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, lo entregó a las autoridades de Estados Unidos, y con el que tendrá que seguir lidiando tras declararse culpable.

¿Cuál fue el menú del desayuno de Ismael Zambada y Julio Scherer?

Julio Scherer García recibió una carta en la que el narcotraficante —cofundador del Cartel de Sinaloa— le externó su deseo de conversar con él; en ella se incluía el sitio, la hora y el día en el cual una persona lo llevaría con ‘El Mayo’.

“A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego”, escribió el periodista en un artículo que publicó en la revista Proceso, de la cual es fundador. Julio Scherer accedió, fue llevado a una casa y al día siguiente con ‘El Mayo’.

“Tenía mucho interés en conocerlo”, afirmó Ismael ‘El Mayo’ Zambada al recibir al periodista, quien inmediatamente se percató de la presencia de hombres armados que estaban en la casa.

Esto comió el 'Mayo' Zambada en su encuentro con Julio Scherer. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

El desayuno se realizó en el exterior, en donde había “una mesa de madera tosca para seis comensales”: “Lo esperaba para que almorzáramos juntos, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente”, escribió.

A la mesa se llevaron platillos sencillos, los más destacados fueron los quesos, ya que Julio Scherer García afirmó en su artículo que “se desmoronaban entre los dedos y se derretían en el paladar”.

Los alimentos que comieron en aquel momento fueron:

Jugo de naranja

Vasos de leche

Carne

Frijoles

Tostadas

Quesos

Café azucarado

Aunque Scherer le hizo saber al narcotraficante mexicano que estaba listo y preparado con una grabadora para hacer una larga entrevista, la respuesta de ‘El señor del sombrero no fue la esperada: “Platiquemos primero”.

¿De qué conversaron ‘El Mayo’ Zambada y Julio Scherer?

La conversación entre ‘El Mayo’ Zambada y Julio Scherer abarcó diversos temas, el primero de ellos fue sobre la vida personal del narcotraficante, quien no quiso hablar de Vicente ‘Vicentillo’ Zambada Niebla.

En 2009, el hijo de Ismael fue detenido en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, en donde años después se declaró culpable, tal como lo hizo el mismo ‘Mayo’ Zambada en la actualidad.

“Hoy no voy a hablar de “Mijo”. Lo lloro”, le respondió. Aunque sí detalló que en ese momento tenía una esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto, quienes vivían en diferentes ranchos.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada también compartió que estuvo cerca de ser capturado en una ocasión, pero logró escapar: “hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como a ‘El Chapo’”.

Para ‘El Mayo’ estar en libertad era muy importante: “Tengo pánico de que me encierren. –Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida? –No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría”, dice el texto de Scherer.

'Mayo' Zambada invitó a comer a Julio Scherer donde le ofreció queso, frijoles y tortillas hechas a mano. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

En la conversación el narcotraficante compartió que a su familia le gustaban las fiestas y se reunían con frecuencia, pero él no estaba presente: “Cargo miedo todo (el tiempo)”, dijo, aunque estaba consciente de que en algún momento sería capturado.

“En cualquier momento o nunca”, comentó sobre una posible aprehensión. También indicó que entendía que esa era la labor de las autoridades, aunque no consideraba que nada cambiaría, incluso matando a los principales narcos de México.

“El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí”, afirmó.

La conversación llevó hasta Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien en 2001 se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco; sin embargo, ‘El Mayo’ negó haberlo ayudado a escapar.

“El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la República”, dijo.

Con una foto: Así acabó el desayuno de Ismael Zambada y Julio Scherer

El momento se volvió aún más tenso, cuando antes de acabar la comida, ‘El Mayo’ le preguntó al periodista si su interés por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán era auténtico: “Sí, por su puesto”, comentó Scherer.

“¿Querría verlo? –Yo lo vine a ver a usted. –¿Le gustaría…? –Por supuesto. –Voy a llamarlo y a lo mejor lo ve”, fue la respuesta del narcotraficante, quien se paró de la mesa y caminó bajo el sol.

'El Mayo' Zambada, líder histórico y cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York. (Foto: EFE)

Finalmente, ‘El Mayo’ le pidió una fotografía: “Zambada llamó a uno de sus guardaespaldas y le pidió un sombrero. Se lo puso, blanco, finísimo. –¿Cómo ve? –El sombrero es tan llamativo que le resta personalidad. –¿Entonces con la gorra? –Me parece”.

En la postal que inmortalizó aquel encuentro se puede ver al narcotraficante con la frente en alto, él luce una gorra café, camisa tipo polo y pantalones de mezclilla.