Misión Artemis de la Luna a Marte: Este es el año en el que la NASA prevé dos alunizajes

Esta es la segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna. EFE

Después de una exitosa misión lunar de 10 días, que no alunizó, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen regresaron con éxito a la Tierra con planes para pasar la batuta a la siguiente misión.

La nave fue atraída por la gravedad de la Tierra en una trayectoria de retorno libre en la que los astronautas sintieron que su peso se multiplica por cuatro.

Los cuatro astronautas se encuentran en buenas condiciones tras un amerizaje exitoso y su misión de 10 días explorando la órbita lunar.

“Felicidades. Artemis II, misión cumplida”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Esta es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que en 2022 lanzó una nave sin astronautas para sobrevolar la Luna, en 2027 mandará a una tripulación para orbitar la Tierra y en 2028 enviará a dos grupos de astronautas que llegarán a la superficie del satélite natural.

Primera tripulación en orbitar la Luna

Con Artemis II, la NASA busca allanar el camino para una presencia permanente en la Luna como parte de un programa que prevé alunizar el 2028 dos veces y orbitar la Tierra en 2027, mientras avanza en el proyecto de construir una base en ese satélite natural.

El piloto, Victor Glover, ansía compartir los hallazgos de Artemis II, la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años, lo que representa los cimientos para una futura base de Estados Unidos en el satélite natural y la eventual exploración humana de Marte.

“Hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros. Hay muchas más imágenes, tantas historias y, Dios, ni siquiera he empezado a procesar por todo lo que pasamos. Aún tenemos dos días más y viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo”, indicó el piloto.

¿Cuándo regresarán los humanos a la Luna?

Esta es la segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna y emplear el satélite natural para llegar a Marte, convirtiéndose en una especie multiplanetaria.

Artemis III, que originalmente iba a marcar el regreso del ser humano a la superficie lunar, será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027, después de que la NASA anunció el mes pasado cambios en el programa Artemis.

La nueva hoja de ruta prevé alunizar con Artemis IV y Artemis V, a principios y a finales de 2028, respectivamente.

La NASA anunció la semana pasada un ambicioso plan de 20 mil millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna ese año, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base lunar permanente en los próximos siete años.

¿Por qué se aplazó dos meses la misión Artemi II?

Artemis II estaba inicialmente programada para despegar el pasado febrero, pero se aplazó varias ocasiones por inclemencias meteorológicas y fallos técnicos.

La NASA anunció el primer aplazamiento el 3 de febrero, a cinco días del lanzamiento, por una filtración de combustible detectada durante la prueba en frío.

El 21 de febrero volvió a posponerse por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

Con información de EFE