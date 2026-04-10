El regreso de la misión Artemis II a la Tierra EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del amerizaje

Tras alcanzar el lado oscuro de la Luna, la misión Artemis II regresa a la Tierra y esta es la cobertura EN VIVO.

‘¡Echen paaaajaaaaaaa!’ Luego de que Artemis II logró el récord del viaje espacial más largo en la historia de la humanidad, la cápsula Orión ya viene de regreso. A más de 30 mil kilómetros por hora, la nave atraviesa el silencio del espacio rumbo a la prueba final: sobrevivir al fuego de la atmósfera terrestre y caer en el Pacífico. Tras 10 días de viaje alrededor de la Luna, la misión Artemis II entra en su momento más crítico… y todo se define en minutos.

A lo largo de 10 días, la misión de la NASA fue un éxito sin problemas mayores, salvo por un aparato tecnológico de 23 millones de dólares que le dio problemas a los 4 astronautas de la misión Artemis II: el baño que dejó de operar durante varias fases del viaje espacial sin comprometer la operación.

Tras ver y difundir las fotos del lado oscuro de la Luna y de vigilar el trayecto de Artemis II de regreso a la Tierra, todo está listo para que los viajeros espaciales regresen a casa y experimenten de nueva cuenta los efectos de la gravedad en el cuerpo.

El Financiero comparte la cobertura EN VIVO del regreso de la nave Orión a la Tierra.

Los 4 astronautas que participan en la misión Artemis II de la NASA disfrutaron de un eclipse que no fue visible en la Tierra. (EFE / NASA)

Tripulación comienza configuración para regresar a la Tierra

El regreso de la humanidad a la Luna está en la recta final y pronto los astronautas de Artemis II volverán a la Tierra tras pasar 10 días fuera del planeta.

En su más reciente actualización de la situación, la tripulación comenzó los preparativos en la nave Orión, para que esté lista al entrar a la atmósfera.

Ahora, instalarán y ajustarán los asientos de la tripulación y se asegurarán de que todos los elementos de la cabina están sujetos.

¿Qué pasará durante el amerizaje del Artemis II? Estas son las 3 etapas según la NASA

Tras viajar más de 370 mil kilómetros de la Tierra a la Luna y luego de ponerle el nombre de Carroll Weisman a un cráter en la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya realizan las maniobras para entrar hacia la órbita terrestre y regresar a casa.

El plan de vuelo de la NASA para la misión Artemis II establece que la nave Orión amerizará en el océano Pacífico, donde la Marina de Estados Unidos realizará una operación para recuperarla junto con los 4 integrantes de la tripulación.

Estas son las etapas de la misión Artemis II de la NASA, desde su despegue hasta el amerizaje una vez que concluyan el regreso a la Tierra. (NASA)

La NASA divide en tres etapas principales las maniobras de Artemis II para regresar a la Tierra.

Así empieza el amerizaje de la nave Orión

La primera etapa consiste en la separación de los módulos de tripulación y de servicio, el cual contiene los motores. Este proceso dejará al descubierto el escudo térmico de la nave que protegerá a los astronautas del calor de la reentrada a la Tierra.

Durante este proceso, el módulo de servicio se desintegrará en la atmósfera terrestre.

Interfaz de entrada a la Tierra

Una vez que esté 122 kilómetros (400 mil pies) sobre la Tierra, la nave Orión comenzará a sentir los efectos de la atmósfera terrestre por primera vez desde su lanzamiento, 10 días antes.

En ese momento, plasma sobrecalentado se acumulará alrededor de la nave espacial a medida que aumenta la fricción de la atmósfera circundante. La NASA calcula que la nave Orión experimentará temperaturas de alrededor de 1,650 grados Celsius y las comunicaciones con la tripulación estarán bloqueadas temporalmente.

El amerizaje es la parte final de Artemis II

Una vez que Orión haya superado el calor de la reentrada, la cubierta que la protegía se desprenderá para dar paso al despliegue de los paracaídas, que comienzan a reducir la velocidad de la nave.

La NASA instaló dos paracaídas de frenado principales, cada uno de siete metros de diámetro, que se deben desplegar cuando la nave esté a una altitud de 7 mil 620 metros. Ambos paracaídas permitirán desacelerar la cápsula a 494 km/h.

Cuando la nave se encuentre a 2,895 metros de altura se desplegarán tres paracaídas adicionales. Este sistema frenará la velocidad de Orión de aproximadamente 209 km/h a solo 27 km/h para el amerizaje.

El equipo de la NASA prevé que una vez en el agua, un sistema de cinco bolsas de aire naranjas, se inflará alrededor de la parte superior de la nave espacial y girará la cápsula hasta colocarla en posición vertical, para que la tripulación pueda salir de forma segura.

¿Cuándo y a qué hora regresa Artemis II a la Tierra?

Todas las maniobras se realizarán este viernes 10 de abril. Luego de 10 días, la misión Artemis II amerizará en el Pacífico, cerca de San Diego.

¿Dónde ver EN VIVO el amerizaje de Artemis II?

Luego de conseguir el récord del viaje espacial más largo, la NASA comenzó con la transmisión del regreso de Orión a la Tierra.

Se prevé que el canal de YouTube de la NASA transmita EN VIVO las maniobras de amerizaje. Además, El Financiero compartirá toda la información.