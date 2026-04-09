Regreso de Artemis II a la Tierra: Así será el amerizaje y por qué se escuchará un ruido en el cielo

La NASA contó cómo será el reingreso de la misión Artemis II a la Tierra. Foto: EFE

Los astronautas de Artemis II de la NASA comenzaron los preparativos para su reingreso a la Tierra y el amerizaje programados para mañana viernes, tras terminar su jornada en el espacio luego de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.

Se prevé que los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- realicen un amerizaje en el océano Pacífico.

La reentrada y amerizaje en la Tierra tendrán lugar el viernes. Los astronautas caerán en el océano Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 hora local del este de Estados Unidos, donde serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Ese hito marcará el final de diez días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

¿Cómo será el amerizaje y qué acciones se llevarán a cabo?

A través de redes sociales, la NASA contó cómo será el reingreso de la misión Artemis II a la Tierra y explicó qué acciones se llevarán a cabo una vez que la tripulación aterrize en el Pacífico.

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, contó en un video que el amerizaje podría ser el momento más desafiante de la misión Artemis II.

“En los últimos años, nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones los procedimientos para el garantizar el éxito”, indicó.

Explicó que mientras Orion ingresa a la atmósfera terrestre, la cápsula mantendrá a la tripulación a salvo, a medida que disminuye la velocidad desde casi 24 mil millas por hora hasta unas 300 millas por hora

Entonces, se desplegará su sistema de 11 paracaidas en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula y la tripulación, hasta una velocidad relativamente suave, de 20 millas por hora para el amerizaje

“A unos 60 millas de la costa de California, una vez que sea seguro acercarse a la cápsula los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, en botes pequeños, junto al equipo del líder de Operaciones en Aguas Abiertas de la NASA , comenzará a dirigirse a la capsula, luego los buzos de la marina, evaluarán el entorno para asegurarse de que no haya peligros presentes”, explicó.

Artemis II

Liliana Villarreal señaló que los equipos van a estabilizar a Orion antes de que la tripulación salga de la cápsula en mar abiero. “Los buzos también instalarán una balsa inflable, llamada el porche delantero, debajo de la escotilla lateral de Orion para ayudar a la recuperación de los astronautas”.

Cuando los cuatro miembros de la tripulación estén fuera de la cápsula, el porche delantero será reposiconado para permitir que los astrónomos sean trasladados en un helicoptero a un buque para una evaluación médica.

Luego serán trasladados a la costa y finalmente al centro Johnson en California.

¿Por qué se escuchará un ‘boom’ en el cielo?

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el regreso de la nave podría generar este ruido en el cielo debido a la velocidad a la que atraviesa la atmósfera.

El organismo indicó que el fenómeno podría sentirse y escucharse en el sur de California entre las 17:00 y 17:15 horas del 10 de abril.

El boom sónico ocurre cuando un objeto, en este caso la cápsula espacial, supera la velocidad del sonido al reingresar a la atmósfera.

Según el USGS, este fenómeno podría ser perceptible como una vibración o estruendo, dependiendo de la ubicación de las personas.

El organismo incluso invitó a la población a reportar si perciben el evento mediante su encuesta “Did You Feel It”.

Capsula Orion se convertirá en una bola de fuego

La cápsula de la tripulación se convertirá en una bola de fuego cuando ingrese a la atmósfera de nuestro planeta y enfrentará temperaturas superiores a 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.

Será uno de los momentos más delicados de la misión, con los astronautas acercándose a la Tierra a una velocidad máxima de 10 mil 657 metros por segundo (34 mil 965 pies por segundo).

Su escudo térmico -compuesto por una base de titanio- será el responsable de proteger a la tripulación de estas temperaturas.

La NASA hizo ajustes en esta pieza después de que en Artemis I, una misión no tripulada que sobrevoló en 2022 la Luna, el escudo sufriera una erosión inesperada durante la reentrada.

Con información de EFE