Explosión en Iztapalapa: Sube a 11 la cifra de muertos; 43 personas siguen hospitalizadas

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó la mañana de este sábado 13 de septiembre que la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa subió a 11 tras el fallecimiento de la señora Alicia Matías, la abuelita que protegió del fuego a su nieta con su cuerpo.

Durante la mañana, la dependencia local indicó que hay 43 personas que permanecen hospitalizadas y al menos 29 ya fueron dadas de alta.

En su informe sobre las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia que ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre, la Secretaría de Salud de la CDMX indicó que la variación del número de víctimas se debe la duplicidad de nombres.

“Se corroboró la identidad de personas que ya habían sido registradas en más de una ocasión”, indicó en redes sociales.

¿Quiénes son las personas muertas tras la explosión en Iztapalapa?

La lista que dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México durante la noche del 12 de septiembre en torno a las personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa es la siguiente:

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán.

Alicia Matías, abuelita de una bebé que logró rescatar.

Miguel Cano Rodríguez.

Irving Uriel Carrillo Reyes.

Carlos Iván Contreras Salinas.

Óscar Uriel Rubén Cortez Cisneros.

Eduardo Noe García Morales.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Juan Carlos Sánchez Blas.

Jorge Islas Flores

José Armando Antillon Crescencio

¿Qué le pasó a Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína de Iztapalapa?

Alicia Matías fue una de las casi cien personas que resultaron lesionadas durante el estallido de una pipa cargada con gas LP que transitaba en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia.

De acuerdo con videos que circularon en redes, tras la explosión, la abuelita protegió a su nieta de dos años entre sus brazos hasta que encontró a un policía de la Ciudad de México que le brindó los primeros auxilios.

La muerte de Alicia Matías Teodoro se confirmó la noche de este 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, luego de sufrir quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo.

De acuerdo con sus familiares, los médicos les habían informado que había pocas posibilidades de la que la señora viviera luego del accidente.

¿Por qué explotó la pipa de gas en Iztapalapa? Fiscalía CDMX lo explica

El casquete de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa y mató a 10 personas se rompió tras el “choque con un objeto sólido”, lo que llevó a su detonación, dijo la Fiscalía de la Ciudad de México el viernes 12 de septiembre.

Las conclusiones preliminares de los peritos señalan que esa ruptura permitió la fuga de gas, lo que llevó a la onda expansiva que hirió a más de 90 personas.

“La Fiscalía aclara que a partir de las investigaciones de los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños al pavimento”, agregó la dependencia dirigida por Bertha Alcalde.

Una de las líneas de investigación que se seguían sobre la explosión de la pipa de gas de Transportadora Silza es que el chofer (quien se encuentra en estado crítico) iba a exceso de velocidad.

El pasado miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.