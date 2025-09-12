¿Por qué explotó la pipa de gas en Iztapalapa? Fiscalía CDMX explica qué pasó en Puente de la Concordia

Una de las líneas de investigación sobre la explosión de una pipa de gas es que el chofer de la unidad iba a exceso de velocidad.

El casquete de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa y mató a 10 personas se rompió tras el “choque con un objeto sólido”, lo que llevó a su detonación, dijo la Fiscalía de la Ciudad de México este viernes 12 de septiembre.

Las conclusiones preliminares de los peritos señalan que esa ruptura permitió la fuga de gas, lo que llevó a la onda expansiva que hirió a más de 90 personas.

“La Fiscalía aclara que a partir de las investigaciones de los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños al pavimento”, agregó la dependencia dirigida por Bertha Alcalde.

Una de las líneas de investigación que se seguían sobre la explosión de la pipa de gas de Transportadora Silza es que el chofer (quien se encuentra en estado crítico) iba a exceso de velocidad.

“En su caso, de acuerdo a su salud, vamos a determinar cuándo y si se va a judicializar”, declaró Bertha Alcalde el jueves 11 de septiembre.

¿Cuántas personas y lesionadas hay por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

De acuerdo con la última actualización, hasta el momento se contabilizan 10 personas fallecidas, así como 54 hospitalizadas en diferentes centros médicos.

De acuerdo con el reporte oficial, 22 personas que habían resultado lesionadas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.