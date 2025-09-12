Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de septiembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 12 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que anuncie detalles sobre su primer Grito de Independencia y los festejos del 15 y 16 de septiembre.

Presupuesto 2026: ¿Cuánto recibirán la UNAM y el IPN?

Como parte del presupuesto 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se mantiene el apoyo a la Educación Superior, que recibirá un apoyo de 167 mil millones de pesos.

Por esa razón, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibirá 53.7 mil millones de pesos.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendrá 22.4 mil millones de pesos y la Universidad Autónoma Metropolitana obtendrá 10 mil millones de pesos.

Además, se abrirán más de 50 mil nuevos lugares en distintas escuelas para que ningún estudiante se quede sin lugar.

Becas Rita Cetina: ¿Cuándo abre el registro para estudiantes de 1° de secundaria?

Los estudiantes de 1º de secundaria darán ‘el Grito’ el próximo 15 de septiembre...pero para iniciar su registro a las Becas Rita Cetina.

El secretario de Educación, Mario Delgado, recordó que el lunes 15 será el nuevo proceso de inscripción para los alumnos que entraron a secundaria en este ciclo escolar.

Además, anunció que a partir del próximo año serán incorporados los alumnos de primaria.

Nuevamente, el proceso será de forma gradual, por lo que en enero se incorporarán los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, mientras que en septiembre lo harán estudiantes de 1º, 2º y 3º.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana