Maru Campos asiste a mesa de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

La gobernadora Maru Campos participó en la reunión de la mesa de seguridad celebrada en Palacio Nacional, donde, en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, analizó el estatus de Chihuahua en la materia y acordó una mayor colaboración con las corporaciones federales.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Por el Gobierno del Estado acompañaron a la mandataria el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya y el fiscal general, César Jáuregui, quienes detallaron los objetivos prioritarios y las metas alcanzadas mediante el trabajo interinstitucional.

Maru Campos subrayó que la colaboración entre las instancias de los diferentes niveles gubernamentales ha dejado resultados positivos, como el decomiso de fentanilo y de diversos estupefacientes logrado en los últimos meses, así como de armamento diverso.

Indicó que mantener la seguridad en la entidad es una tarea permanente, para lo cual, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión, se encuentra estrechar la coordinación con las fuerzas federales con el objetivo conjunto de garantizar la paz en Chihuahua.