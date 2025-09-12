Explosión en Iztapalapa: Sheinbaum anuncia que regulación para pipas estará lista la próxima semana

La Fiscalía de CDMX dio a conocer los avances en los peritajes tras la explosión de una pipa en Iztapalapa. (Crédito: Cuartoscuro)

Tras la explosión de una pipa que transportaba gas LP en Iztapalapa, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana estará lista una nueva regulación para los vehículos de carga que trasladen combustibles, particularmente los que tengan placas federales.

En conferencia matutina este viernes, la mandataria dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya trabaja en fortalecer la regulación para el transporte de gas LP, especialmente en vehículos de carga que tengan permisos a nivel nacional.

“Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo de gas LP, que es muy importante, y además aquellos que en particular tienen placa federal”, informó Sheinbaum a los medios.

Dicha medida se implementará después del trágico accidente del pasado miércoles 10 de septiembre, en el puente de La Concordia de la Calzada Ignacio Zaragoza, donde una pipa cargada de combustible volcó y posteriormente explotó, dejando hasta el momento un saldo de diez fallecidos y al menos 90 heridos.

Accidente en La Concordia: ¿Qué causó la volcadura y la explosión de la pipa?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa realizando los peritajes correspondientes y las investigaciones en torno a las causas de la volcadura para así deslindar responsabilidades.

En entrevista con medios, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, descartó que un bache provocara la volcadura de la pipa (como circuló en versiones difundidas en redes) e indicó que una de las líneas de investigación apunta a que el chofer manejaba a exceso de velocidad.

Hace unos minutos, la Fiscalía emitió un comunicado en el que detalló que, de acuerdo con las indagatorias, “el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”.

Agregó que también se encontraron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno. Asimismo, precisó que en el lugar del accidente no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto que pudieran haber ocasionado la volcadura.

La Fiscalía de CDMX añadió que personal de criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, así como seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía continúan recabando los análisis técnicos para esclarecer los hechos.

Sube a 10 el número de fallecidos tras explosión de pipa en Iztapalapa

Esta tarde, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de víctimas fatales luego de la explosión de gas en Iztapalapa se elevó a diez tras la muerte de uno de los lesionados de gravedad.

La dependencia actualizó este viernes la lista oficial de personas fallecidas, heridas y dadas de alta, donde ya aparecen los siguientes decesos:

Ana Daniela Barragán Ramírez

Misael Cano Rodríguez

Irving Uriel Carrillo Reyes

Carlos Iván Contreras Salinas

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noé García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores

Juan Carlos Sánchez Blas

José Armando Antillón Crescencio

Por la mañana, las autoridades de Salud de la capital reconocieron haber cometido un error al incluir en la lista de finados el nombre de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta durante la explosión y quien se hizo viral gracias a su acto heroico.

En una nota informativa, precisaron que la mujer se encuentra con vida, aunque su estado de salud se reporta como grave, por lo que ya recibe atención médica especializada en el Hospital Magdalena de las Salinas.