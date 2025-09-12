Hermano de Kevin Díaz, víctima en la explosión de Iztapalapa, revela audios del día del accidente

Esto sabemos sobre Kevin Díaz, una de las personas heridas en la explosión en Puente La Concordia, Iztapalapa.

Bryan, hermano de Kevin Díaz quien fue una de las más de 90 víctimas del accidente en el puente La Concordia en Iztapalapa, compartió en sus redes sociales los audios y mensajes que el joven pudo enviar momentos después de la explosión.

Bryan Díaz compartió capturas de pantalla de su chat familiar en WhatsApp, así como los audios que Kevin envió a su familia para pedir ayuda.

“Mamá, ayúdame. Chocaron, explotó algo. Estoy todo quemado, todo quemado, mamá. Estamos aquí por los puentes de Santa Martha”, dice Kevin en dos audios enviados.

La familia enseguida trata de tranquilizar a Kevin Díaz y le dicen que están en camino.

En el mismo video de TikTok, Bryan Díaz compartió un breve video en donde se observa que Kevin es trasladado en una camilla desde la salida de la sala de urgencias de un hospital a una ambulancia.

En el video, Kevin está consciente y la gente afuera le aplaude. “Ánimo, hermano”, se escucha que le dicen a Kevin.

“Mi hermano Kevin Díaz Montes de Oca, víctima del accidente del día 10 de septiembre del 2025, provocada por la pipa de gas #TransportadoraSILZA, mi hermano se encuentra en condiciones graves, teniendo quemaduras en el 80% de su cuerpo”, indica Bryan en su video.

Kevin Díaz está en terapia intensiva debido a las graves quemaduras que sufrió durante la explosión en el Puente La Concordia.

¿Cuántas víctimas mortales hay por explosión en Iztapalapa?

Una pipa de gas LP, de la empresa Silza, tuvo una falla y explotó: conclusiones preliminares de los peritos indican que una ruptura en el casquete de la pipa permitió la fuga de gas, lo que llevó a la onda expansiva y el incendio que dejó más de 90 personas heridas.

El 10 de septiembre, una pipa de gas se volcó debajo del Puente de La Concordia, que se ubica entre los límites de Iztapalapa con el Estado de México. El gas escapó del contenedor y explotó, generando una onda expansiva.

Hasta este viernes 12 de septiembre, las autoridades de la Ciudad de México informaron que 10 personas fallecieron y 54 permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos por el accidente.

La lista de personas fallecidas por la explosión de la pipa propiedad de Transportadora Silza es la siguiente: