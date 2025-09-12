Para que te quites la cruda como Hidalgo: Este será el menú en el ‘Torito’ para el 16 de septiembre

'El Torito' ya tiene listo su menú para quienes celebren de más el Día de la Independencia. (Foto: Cuartoscuro)

¡No te aloques este 15 de septiembre! El Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”, ya tiene listo su menú para quienes celebren de más el Día de la Independencia y sean detenidos por conducir en estado de ebriedad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó este viernes 12 de septiembre que, como cada año, habrá un festín tricolor para las personas que infrinjan el artículo 50 del Reglamento de Tránsito y terminen pasando la noche en este centro.

Y aunque estar detenido nunca es motivo de fiesta, al menos la comida será un alivio para “la cruda”.

¿Cuál será el menú en ‘El Torito’?

El menú de este 2025 en ‘El Torito’ incluye sopa de codito, pambazos, dulces típicos como postre y agua de sabor, una combinación que parece diseñada para recordarnos que, incluso en las circunstancias menos deseadas, la comida mexicana nunca falla.

Más allá de la anécdota pintoresca, la SSC hizo un llamado a la población de la Ciudad de México y del Estado de México a no manejar bajo los efectos del alcohol ni de sustancias prohibidas.

El mensaje es claro: mejor disfrutar con responsabilidad, porque la noche patria se celebra en familia, en plazas públicas o en casa, no en “El Torito”.

El Grito en el Zócalo

Mientras tanto, en el Zócalo capitalino todo está listo para conmemorar el CCXV Aniversario del inicio de la Independencia de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el jueves 11 de septiembre que una mujer sea por primera vez la que encabece el tradicional Grito de Independencia que reunirá a miles de personas que disfrutarán del ambiente patrio, los antojitos, la música y el espectáculo de fuegos artificiales.

Como cada año, se espera la presencia de familias enteras y visitantes del área metropolitana que buscan vivir la experiencia de esta fiesta nacional en el corazón de la capital.

El evento estará acompañado de un operativo de seguridad y de movilidad para garantizar que la celebración transcurra en paz.

¿Cuál será el horario del Metro este 15 y 16 de septiembre?

Para quienes planean salir a celebrar en grande, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro y otros servicios de transporte público tendrán horarios especiales la noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16.

Para el lunes 15 de septiembre, el horario del Metro de manera normal, es decir, abrirá a las 5:00 de la mañana y cerrará a la medianoche.

El próximo martes 16 de septiembre el horario de servicio será de día festivo, es decir, de 7:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche.

Esto significa que los capitalinos y mexiquenses podrán trasladarse con mayor seguridad desde y hacia el Centro Histórico y otros puntos de reunión sin tener que recurrir al volante después de beber.

La SSC recordó que esta medida busca prevenir accidentes viales y ofrecer alternativas de movilidad seguras para todos.

Una tradición capitalina con ‘sabor’ a prevención

Aunque “El Torito” se ha vuelto famoso por sus menús patrios, la medida tiene un trasfondo serio: prevenir accidentes provocados por el consumo de alcohol al conducir.

De ahí la insistencia de las autoridades en que la población se organice para designar a un conductor responsable, usar transporte público o aplicaciones de movilidad.

Y es que, entre pambazos, gritos de “¡Viva México!” y fuegos artificiales, la noche patria puede convertirse en tragedia si se ignoran las medidas de seguridad.

El mensaje es sencillo: las fiestas se disfrutan mejor sin tener que probar la sopa de codito del “Torito”.