Dejan vestidos y alborotados a migrantes: Cancelan Grito de Independencia en Chicago

El festival de dos días de Chicago que celebra el Día de la Independencia de México ha sido pospuesto por sus organizadores, quienes citaron la posibilidad de un aumento de las actividades de Inmigración y Control de Aduanas y un posible despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump.

“Ha sido una decisión dolorosa, pero con el aumento de las tensiones políticas y dada nuestra ubicación en el centro de Chicago, debemos mantener la seguridad de nuestra comunidad”, dijo German González, uno de los organizadores del evento, en un comunicado.

“Seguir adelante a pesar de las recomendaciones que hemos recibido directamente de los funcionarios municipales y estatales y exponer potencialmente a nuestra comunidad a sufrir daños colaterales sería irresponsable”.

Trump planea nuevo despliegue de tropas en Chicago

Chicago se prepara para un posible aumento de las medidas de control de la inmigración y un posible despliegue de tropas que Trump ha dicho que está considerando para combatir la delincuencia. Los funcionarios electos estatales y locales de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos han condenado en repetidas ocasiones el posible despliegue, afirmando que es ilegal y que no contribuirá a mejorar la seguridad pública.

Los organizadores no han facilitado una nueva fecha para el evento, que estaba previsto para los días 13 y 14 de septiembre. Suele celebrarse en Grant Park, en el corazón del centro de Chicago.

Chicanos, en la incertidumbre de cuándo llegarán soldados de Trump

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, afirmó que esperaba que los agentes del ICE entraran en acción este fin de semana.

“Parece que estarán completamente reunidos el viernes”, dijo. “Tampoco quiero decirles que lo sé con certeza, porque no nos lo han confirmado, pero lo que hemos oído es que estarán reunidos y listos para actuar el viernes y que comenzarían las acciones el sábado durante el fin de semana”.