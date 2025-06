Despliega Trump a 700 marines en contra de protestas de migrantes

En la cuarta jornada de protestas en Los Ángeles contras las redadas migratorias, el presidente Donald Trump ordenó, desde Washington, DC, la movilización de 700 infantes de Marina y otros dos mil elementos de la Guardia Nacional para ayudar a los guardias ya presentes (ya serán 4 mil efectivos) y a la policía estatal a sofocar las manifestaciones.

El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) oficializó que “aproximadamente 700 infantes de Marina del 2º Batallón, 7º Regimiento de Marines, 1ª División de Marines se integrarán fluidamente con las fuerzas del Título 10 de la Fuerza de Tarea 51, que protegen al personal y la propiedad federal en el área metropolitana de Los Ángeles.

“La activación de los infantes de Marina tiene como objetivo proporcionar a la Fuerza de Tarea 51 un número suficiente de efectivos para brindar cobertura continua en el área en apoyo a la agencia federal principal”, explicó Northcom.

Más tarde, funcionarios federales, en condición de anonimato, confirmaron el envío de dos mil elementos de la Guardia Nacional, quienes llegarían a Los Ángeles en uno o dos días para unirse a los 2 mil que ya están en la ciudad.

Gobernador de California demanda a Donald Trump por despliegue de la Guardia Nacional

El despliegue militar fue impugnado por el gobernador de California, Gavin Newsom, en una demanda que incluye al presidente Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, bajo el argumento de “que viola la Constitución y excede la autoridad presidencial, no sólo porque se produjo sin el consentimiento ni la participación del gobernador, como lo exige la ley federal, sino también porque fue injustificada”.

“Trump está generando miedo y terror al incumplir la Constitución de Estados Unidos y extralimitarse en su autoridad. Esta es una crisis fabricada para permitirle tomar el control de una milicia estatal, dañando así los cimientos mismos de nuestra república”, sostuvo Newsom.

Trump, cuestionado sobre si apoyaba las declaraciones de su zar fronterizo, Tom Homan , de arrestar a Newsom, respondió: “Yo lo haría si fuera Tom. Me parece genial. A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo estupendo”.

Newsom, quien retó a Homan a arrestarlo, respondió: “Este es un día que esperaba no ver nunca en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación, es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.

Por cuarto día consecutivo arreciaron las protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y en demanda de la liberación del líder sindical David Huerta, arrestado durante los disturbios, conforme el estado de California presentó ayer por la tarde una demanda para declarar ilegal el despliegue de la Guardia Nacional.

Cientos de manifestantes ondeando banderas mexicanas se congregaron en Grand Park para exigir la liberación de Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) de California. El líder fue detenido por agentes federales el viernes mientras protestaba contra una redada de inmigración en un centro de trabajo. Fue liberado este lunes con una fianza de 50 mil dólares.

La protesta se expandió al centro de Los Ángeles, custodiado con un cordón de elementos de la Guardia Nacional y del Departamento de Policía de Los Ángeles; los manifestantes lanzaron consignas en español e inglés, pero la protesta fue pacífica, a diferencia de las de los días previos.