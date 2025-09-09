Amenazan de muerte a Junior H con una manta presuntamente firmada por el CJNG: ‘Abstente de presentarte’

Regresaron las amenazas de muerte contra los cantantes de corridos y ahora le tocó a Junior H, quien recibió un mensaje en una manta colocada en Tijuana, presuntamente adjudicada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El nombre del cantante de corridos tumbados, que presentó su gira Sad Boyz Tour 2025, apareció en una narcomanta cerca de la Universidad Autónoma de Baja California (UACB), colocada en un puente peatonal de la colonia Buena Vista.

El mensaje fue reportado por alumnos del plantel de estudios del turno matutino luego de que se percataron del mensaje intimidatorio en contra del intérprete de ‘el Azúl’, canción dedicada al ‘Chapo’ Guzmán.

“Junior H abstente de presentarte el día 08/09, si no te va a cargar la ver#a, para que no vengas culo, déjate de mam#das, que (aunque) no cantes narcocorridos eso no se te salv, nosotros no perdonamos. ATTE CJNG”, se lee en el letrero supuestamente firmado por el grupo criminal liderado por ‘El Mencho’, narco que inspiró la canción ‘El dueño del palenque’.

El mensaje en ciertas partes es ilegible, incluso menciona una fecha que ya pasó, pues hace referencia al pasado lunes 8 de septiembre, sin embargo, el cantante Junior H tiene programado un concierto en el Estado Caliente (casa de los ‘xolos’ de la Liga MX) el próximo 8 de noviembre, por lo que es posible que se hiciera referencia a esta fecha.

Junior H fue amenazado de muerte con una manta en Tijuana. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué otros cantantes amenazaron de muerte en tijuana?

Las amenazas de muerte a cantantes y grupos que se dedican a interpretar narcocorridos, corridos tumbados o que tengan alguna relación con ese género musical se han ido intensificando en Tijuana.

En febrero del 2023, durante una firma de autógrafos del Grupo Arriesgado que tuvo lugar en la Plaza 2000, ocurrió la detonación de armas de fuego, además se colocó una narcomanta donde amenazaron a los integrantes del grupo de regional mexicano, dando como resultado la cancelación del concierto.

También en 2023, pero en septiembre, fueron colgadas tres mantas en distintos puntos de Tijuana, todos con textos dirigidos a Peso Pluma, mismo que decidió no presentarse en la ciudad para evitar riesgos a su integridad y al equipo que lo acompaña, según lo expresado en un comunicado.

Mientras que en febrero pasado Grupo Firme, originario de Tijuana, recibió amenazas de muerte y se le exigió no participar en un concierto en otro estado de la República, esto a través de mensajes intimidatorios colocados en el municipio, donde mencionaron al staff y a los músicos.

Junior H tiene programado un concierto en Tijuana como parte de su gira 'Sad Boyz Tour'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuándo son los conciertos de Junior H en México?

Los conciertos de Junior H en México para su gira 2025 inicialmente fueron 13, pero ante el incremento de la demanda, se aperturaron nuevas fechas y el Sad Boyz Tour quedó de la siguiente manera: