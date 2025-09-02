¿Valen lo de ‘Tres botellas’? Esto cuesta un boleto para los conciertos de Junior H en México

Estos son los precios de los boletos para los conciertos de Junior H en México. (Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Junior H anunció Sad Boyz Tur 2025, donde programó 13 conciertos en México, en diferentes ciudades con boletos que cambian de precio al depender del recinto donde se presente y agregó una más en CDMX ante la demanda.

El cantante de corridos tumbados aseguró, en una conferencia de prensa reciente, que durante la gira va a respetar los lineamientos de las autoridades relacionadas con la prohibición de los corridos con temáticas de narcotráfico y violencia.

“Lo primero que tengo que decir es que se respeta la autoridad, nosotros hacemos nada más nuestro trabajo, que es cantar“, declaró el intérprete de ‘3 botellas’.

Antonio Herrera Pérez, más conocido como Junior H, confirmó 13 conciertos en México para 2025. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuánto cuestan los boletos de los conciertos de Junior H?

Los boletos para los conciertos de Junior H se habilitaron para su compra este 2 de septiembre en diferentes recintos que visita con su gira, estos son los precios de los tickets para ver al intérprete de ‘El Azul’, canción dedicada al ‘Chapo’ Guzmán.

La gira arranca el 9 de noviembre con una presentación en la Explanada del Estadio Caliente, casa de los ‘Xolos’ de Tijuana.

Tijuana

Los boletos para el concierto de Junior H en Tijuana se adquieren en la plataforma de FunTicket y los precios son los siguientes (ninguna de las cifras incluye el costo de cargo por servicio):

VIP: $3,590 MXN

Sad Boyz Premium: $1,790 MXN

General: $790 MXN

Acapulco

El cantante de corridos tumbados continúa con su gira con su visita a Acapulco, Guerrero el 14 de noviembre, en la Arena GNP Seguros. La adquisición de los tickets es en FunTicket y los costos son (no incluye cargo por servicio):

VIP: $3,590 MXN

Diamante: $2,990 MXN

Platino: $2,590 MXN

Oro Bajo: $1,790 MXN

Oro Alto Central: $1,29O MXN

Oro Alto Lateral: $1,290 MXN

Plata: $990 MXN

Zona Imperial: $690 MXN

Toluca

El 15 de noviembre el intérprete de ‘5-7′ tiene programado un show en la capital del Estado de México en el Estadio de Béisbol Toluca 80. La plataforma para comprar las entradas es FunTicket:

VIP: $3,590 MXN

Sad Boyz Premium: $1,790 MXN

Grada General: $1,290 MXN

General: $790 MXN

Junior H es un cantante de corridos tumbados que interpretó canciones junto a Peso Pluma y Tito Double P¨. (Foto:Brenda Escudero / El Financiero) (Brenda Escudero / El Financiero)

Guadalajara

La Plaza Nuevo Congreso en Guadalajara, Jalisco, será el escenario para la presentación de Junior H, exponente de corridos tumbados, el 16 de noviembre de 2025. Nuevamente, las entradas se compran en FunTicket (las siguientes cifras no cuentan con cargo por servicio):

Diamante: $3,590 MXN

Barrera: $2,690 MXN

Primer tendido: $1,790 MXN

Segundo tendido: $1,390 MXN

Palcos: $990 MXN

General: $590 MXN

Monterrey

La gira Sad Boyz Tour 2025 de Junior H sigue con la visita al Estadio Walmart Park en Monterrey, Nuevo León, el 19 de noviembre, los tickets se venden en el sitio web de FunTicket y los costos son los siguientes:

VIP: $3,590 MXN

Sad Boyz Premium: $1,790.00 MXN

Primer Nivel 1ra Y 3ra Base: $1,590 MXN

Primer Nivel Central: $1,490 MXN

Segundo Nivel Central: $1,290 MXN

Segundo Nivel 1ra y 3ra Base: $1,290 MXN

General: $790 MXN

Jardín Derecho o izquierdo: $590 MXN

Chihuahua

La sexta presentación del intérprete de ‘El hijo mayor’ es en el Estadio M. Almanza en Chihuahua el 21 de noviembre. Los costos de los tickets son los siguientes y el sitio web para adquirirlos es FunTicket:

VIP: $3,590 MXN

Sad Boyz Premium: $1,790 MXN

Grada General: $1,290 MXN

General: $790 MXN

Ciudad Juárez

La segunda ciudad en Chihuahua que visita el intérprete de corridos tumbados es Ciudad Juárez el 22 de noviembre en el Estadio Carta Blanca. Los precios para esta presentación se enlistan a continuación, pero no tienen el cargo por servicio:

VIP (Periquera): $3,590 MXN

Sad Boys Zone: $1,790 MXN

Grada general: $1,290 MXN

General: $790 MXN

Junior H no tiene problema con acatar las restricciones de corridos en algunos estados en México. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero) (Brenda Escudero / El Financiero)

Aguascalientes

La Monumental en Aguascalientes es el escenario para la octava fecha de la gira Sad Boyz Tour 2025 de Junior H el 26 de noviembre de 2025. La lista de precios compartida por FunTicket es la siguiente:

Diamante: $3,890 MXN

Palcos: $2,510 MXN

Barrera: $2,220 MXN

Primer tendido: $1,660 MXN

Plateas: $890 MXN

General: $690 MXN

León

El 28 de noviembre el cantante de ‘Lady Gaga’, junto a Peso Pluma, llega a la Explanada Polifórum en León, Guanajuato, donde tiene programada una fecha en su tour 2025. Estos son los costos de las entradas que se venden en FunTicket.

VIP: $3,590 MXN

Sad Boyz Premium: $1,790 MXN

General: $790 MXN

Ciudad de México

Junior H no olvidó a la Ciudad de México y se presenta el 29 y 30 (nueva fecha) de noviembre en la Plaza de Toros La México. El recinto fue el protagonista luego de la cancelación de Prófugos del anexo de Julión Álvarez y Alfredo Olivas por falta de permisos de las autoridades.

Los precios oficiales para los dos shows, de acuerdo con FunTicket, son:

Diamante: $3,690 MXN

Barrera: $2,990 MXN

Palcos: $2,000 MXN

Primer Tendido: $1,890 MXN

Segundo Tendido: $1,590 MXN

Lumbrera: $990 MXN

General: $550 MXN

Mérida

El 4 de diciembre, la gira Sad Boyz Tour 2025 programó un show en el Estadio Kukulcán en Mérida, Yucatán. Los costos para este show de Junior H son:

Fan Diamante: $2,790 MXN

Fan Platino: $2,290 MXN

Fan Oro: $1,990 MXN

Plata 1 y 2: $1,890 MXN

Lateral Naranja 1 y 2: $1,890 MXN

Platino 1 y 2: $1,790 MXN

Fan Plata: $1,790 MXN

Fan Bronce: $1,590 MXN

Esmeralda: $1,490 MXN

Oro: $990 MXN

General de pie: $890 MXN

VIP Pref: $690 MXN

Veracruz

La penúltima fecha de la gira 2025 del cantante de corridos tumbados es el 5 de diciembre en la Explanada de la Expo Ganadera en Veracruz.

El dinero que debes gastar para adquirir un boleto para esta fecha es el siguiente, de acuerdo con FunTicket:

VIP: $3,590 MXN

Sad Boyz Premium: $1,790 MXN

General: $790 MXN

Puebla

El último concierto de Junior H programado para 2025 es en el Centro Expositor Los Fuertes en Puebla el 7 de diciembre. Los tickets se venden en la plataforma de FunTticket, este es el listado oficial: