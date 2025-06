Junior H critica a Morelos tras cancelar su show: ‘¿Creen que la música es el problema? Ustedes lo son’

Junior H también compartió que en los próximos días demostrará que él no solo hace canciones con apología al delito. (Foto: Cuartoscuro/ @juniorh)

“Pensé que todo estaba bien, pero creo que así no fue” El concierto de Junior H en Yautepec, Morelos, fue cancelado a pesar de que el intérprete de Antonio Herrera Pérez, nombre real del cantante, no interpretaría sus clásicos corridos bélicos.

“Lo lamento mucho, esto está fuera de mi control y si tuviera oportunidad de abogar por esto, lo haría”, escribió el intérprete de ‘El Azul’, una canción con Peso Pluma, luego de que se dio a conocer la decisión.

Y aunque inicialmente, Junior H se disculpó con su público, poco después realizó algunos comentarios criticando a Morelos, así como la prohibición de los narcocorridos en México.

¿Por qué cancelaron el concierto de Junior H en Morelos?

Ticket Select la organizadora del concierto de Junior H explicó que la decisión de cancelar el show fue debido a las determinaciones del municipio de Yautepec y de Margarita González Saravia, la gobernadora del estado de Morelos.

“Ellos argumentan que Junior H es un cantante de corridos bélicos”, explicó Ticket Select, quien reveló que entre las canciones del show no estaban temas como ‘El Tsurito’, canción con Gabito Ballesteros, o ‘El Hijo Mayor’, los cuales hacen apología a la violencia y el narcotráfico.

El Gobierno de Morelos canceló el concierto de Junior H en Yautepec. (Foto: Especial El Financiero)

“El artista no incluye narcocorridos en el setlist y tiene su propio estilo de música, se explicó a las autoridades, pero optaron por cancelar”, explicó la organizadora en el comunicado.

¿Qué dijo Junior H del gobierno?

Luego de esta decisión, el intérprete de ‘Lady Gaga’ se mostró molesto en sus historias de Instagram, ya que actualmente los artistas de regional mexicano estaban teniendo un gran éxito.

“Era bonito ver como los artistas de México estábamos subiendo y poniendo el legado en la mira de todos, pero gracias a nuestro gobierno estamos jodidos”, aseguró Junior H.

Pues él no es el único artista que se ha visto afectado por la prohibición de los corridos bélicos, desde Luis R. Conriquez hasta bandas como Los Alegres del Barranco se han enfrentado a problemas por las nuevas medidas e incluso han optado por dejar atrás los temas que hagan apología al delito.

Junior H se mostró molesto tras la cancelación de su concierto en Morelos. (Foto: Archivo) (Especial)

El intérprete de ‘Rockstar’ cuestionó a las autoridades esta decisión, ya que él asegura que los artistas únicamente se dedican a narrar lo que ocurre en la ‘vida real’, un argumento que también han utilizado los integrantes de Los Alegres del Barranco.

Además, Junior H está convencido de que hay otros problemas sociales más importantes a los cuales se les debe prestar atención, que desde su perspectiva, se están perdiendo de vista.

“¡Hay muchísimos más temas importantes y tristes que están pasando en el mundo, en Estados Unidos, en México! ¿Y desvían un tema solo porque nosotros cantamos lo que pasa en la vida real, en las calles?”, preguntó.

Junior H hizo algunos comentarios en contra del gobierno por la prohibición de los corridos. (Foto: Captura de pantalla)

El artista también aseguró que el problema con la violencia en México no está relacionada con los músicos: “¿Creen que la música es el problema? ¡Ustedes lo son! Maldita gente sin corazón. Me dueles México”.

Y agregó: “¿Por qué no voltean a ver las cosas buenas que hacemos por nuestra propia gente migrante? ¿Por nuestra raza? En México también ayudamos a nuestros barrios y no necesitamos andar subiéndolo a redes porque lo hacemos de corazón. ¡Algo que no hacen ustedes! Mejor arreglen las calles”.

Luego de estas críticas, Junior H dijo que en los próximos días demostrará que no solo se dedica a hacer corridos, aunque se desconoce cuál será la próxima canción que lanzará, el cantante tiene algunos temas que solo hablan de amor en su repertorio tal como ‘Y lloro’, ‘Extssy Model’ y ‘Mientras Duermes’.

El cantante explicó que para él la prohibición es una pérdida de tiempo. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Antes de esta polémica, Junior H comentó en una conferencia de prensa que consideraba que la censura a los corridos bélicos no eran una solución a los problemas.

“(La prohibición) me hace pensar cosas que no tengo que pensar y preguntarme: ‘¿por qué solo al regional mexicano lo están censurando?’. Se me hace una pérdida de tiempo, todo eso. Al final del día, la gente se lo termina aprendiendo y de todas maneras el día que sale la canción, se hace viral”, comentó en su momento.