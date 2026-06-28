‘Comienza lo más difícil’: Karol G manda carta a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

La cantante Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que hizo un llamado a gobernar para todos los ciudadanos, sin importar por quién votaron en las elecciones presidenciales.

La intérprete de ‘Provenza’ compartió el mensaje en sus redes sociales una semana después de la segunda vuelta electoral y aseguró que no habla desde una postura política, sino como una colombiana preocupada por el futuro de su país.

Karol G, quien se presenta en el Estadio GNP en noviembre de 2026, recordó al mandatario electo que el verdadero reto comienza tras la campaña y que el poder debe entenderse como un compromiso con toda la nación.

Karol G pidió a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, "gobernar para todos". (Foto: EFE)

¿Qué dijo Karol G al nuevo presidente de Colombia?

En su mensaje, Karol G explicó que no escribe “como simpatizante” ni “como opositora”, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”.

La cantante de ‘+57’ señaló que, una vez concluidas las elecciones, es momento de dejar atrás la polarización para comenzar una nueva etapa enfocada en gobernar para todos los ciudadanos.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, recordó que cerca de 12.9 millones de colombianos respaldaron a Abelardo de la Espriella, mientras que 12.7 millones votaron por el candidato Iván Cepeda. “Las elecciones terminaron, la campaña y los discursos, ahora comienza lo más difícil, gobernar”.

Sin embargo, aseguró que ambos sectores comparten el deseo de vivir en “un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio”. En ese sentido, pidió al presidente electo escuchar también a quienes no votaron por él y tomar decisiones pensando en todo el país.

“Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”, escribió la cantante.

En la parte final de la carta, Karol G afirmó que Colombia necesita “líderes capaces de unir”, con “decisiones valientes” y resultados que beneficien a toda la población.

“Ojalá que cuando termien su mandato, podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluye en el texto publicado en sus redes sociales.

¿Quién es Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia?

Abelardo de la Espriella es un abogado y empresario colombiano que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y fue declarado presidente electo para el periodo 2026-2030 por el Consejo Nacional Electoral de Colombia.

Originario de Bogotá y criado en Montería, Córdoba, construyó su carrera como abogado penalista y posteriormente incursionó en la política como fundador del movimiento Defensores de la Patria.

Durante la campaña presidencial impulsó propuestas enfocadas en el combate a la inseguridad, la reducción del tamaño del Estado y el fortalecimiento de la economía mediante la inversión privada. También prometió un gobierno con una política de “mano firme” frente al crimen organizado.

De la Espriella derrotó en la segunda vuelta al candidato de izquierda Iván Cepeda por un estrecho margen de votos y asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

Con información de EFE