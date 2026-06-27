Alicia Machado reporta la desaparición de su tío tras los terremotos en Venezuela: ‘No aparece’

Alicia Machado se encuentra apoyando en un centro de recolección de víveres para Venezuela ubicado en Miami. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Alicia Machado, ex Miss Universo y actriz, compartió que sus seres queridos resultaron afectados tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron durante la tarde del pasado 24 de junio en Venezuela.

“Para mi hermano mayor, Arturo, fue muy duro, perdió su casa”, comentó la actriz en un video publicado en sus redes sociales. Una situación que atraviesan miles de personas tras el ‘doblete sísmico’ que sufrió Venezuela.

Ante la devastación que vive el país, se han distribuido 2 mil 600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira para las familias afectadas, de acuerdo con la presidenta Delcy Rodríguez.

¿Qué pasó con la familia de Alicia Machado tras los terremotos en Venezuela?

Alicia Machado, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, se integró al Global Empowerment Mission en El Doral, Florida, un centro de acopio donde se reciben víveres para enviarlos a los damnificados en Venezuela.

Desde ese lugar explicó que su mamá, sus tíos y su hermano se encontraban en el país cuando los dos terremotos, que ocurrieron con una diferencia de 39 segundos, azotaron La Guaira, una región costera ubicada al norte de Caracas.

“Mi hermano el mayor perdió su apartamento, fue muy terrible para él, lo tuvieron que sacar cargando por las escaleras, fue muy traumático”, comentó en una entrevista con el noticiero NTN24.

Alicia Machado pidió ayuda a los mandatarios de otros países para Venezuela. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

La actriz también relató que su mamá vivió una situación similar, ya que tuvo que salir corriendo de su departamento en cuanto comenzó el sismo. Sin embargo, una de las situaciones más delicadas es la de uno de sus tíos, pues hasta ahora se desconoce su paradero.

“Mi mamá también, estaba de visita en estos días y tuvo que salir corriendo de su apartamento. Tengo un tío que no aparece, en fin”, comentó la actriz de Atrévete a soñar, sin ofrecer más detalles.

Desde entonces, Alicia no ha vuelto a hablar sobre lo sucedido con su tío. En sus redes sociales únicamente ha compartido información sobre los centros de acopio y las formas en las que se puede apoyar a los ciudadanos venezolanos desde diferentes partes del mundo.

¿Por qué Alicia Machado pidió ayuda a la presidenta Sheinbaum?

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento se han contabilizado 3 mil 142 familias damnificadas. Además, tres días después de los hechos, se tiene registro de 3 mil 238 personas heridas, mientras que la cifra de fallecidos continúa en aumento.

“A esta hora (...) estamos contabilizando que 1 mil 430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Además, Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira.

Por ello, la modelo pidió apoyo a diferentes mandatarios del mundo, con el objetivo de que envíen equipos de emergencia capaces de rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

“Necesitamos brigadas de rescate, necesitamos brigadas, presidenta Claudia Sheinbaum, ayúdenos, mande a su gente”, comentó Alicia Machado, quien solicitó el apoyo de los ‘Topos’.

Los ‘Topos’ son una asociación civil sin fines de lucro especializada en labores de rescate, apoyo y asistencia para personas que se encuentran en situación vulnerable tras un desastre. El grupo se formó después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

“Yo sé que el gobierno de Venezuela va a brindar todo el apoyo para que toda esa gente pueda entrar y hacer labores de rescate, que para mí es lo más importante”, compartió en el video.

Alicia Machado no es la única venezolana que ha solicitado apoyo para su país. La actriz Gaby Spanic también lo hizo mediante un video publicado en redes sociales, en el que aseguró que Venezuela no está preparada para atender un desastre de esta magnitud.

Con información de EFE.