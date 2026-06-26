Yulay estuvo a punto de perder la vista tras festejos por la victoria del Tri: ‘Acabo de salir del hospital’

Yulay acudió al Ángel de la Independencia para grabar un video para su canal de YouTube. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

Luego del triunfo de México sobre Chequia, con el cual el Tri selló su paso perfecto por la fase de grupos del Mundial 2026, miles de personas acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar. Entre ellas se encontraba el influencer Yulay.

El creador de contenido —cuyo nombre real es Julio César Fuentes— asistió con el objetivo de grabar un video, disponible en su canal de YouTube, en el que documentó todo lo que ocurrió durante los festejos.

Aunque a lo largo de la grabación el influencer aparece sonriente y convive con los aficionados, poco después reveló en su cuenta de Instagram que sufrió una inflamación e irritación en los ojos que estuvo a punto de hacerle perder la vista.

¿Qué le pasó a Yulay en el Ángel de la Independencia?

El creador de contenido explicó que el problema de salud fue provocado por la espuma en spray con la que las personas celebraron el resultado del partido del Mundial 2026, un producto que se vendía a lo largo de Paseo de la Reforma.

En el video que compartió en su canal de YouTube se observa cómo, en más de una ocasión, termina cubierto de espuma en el cabello y el rostro.

Además, en un momento de la grabación recibe ayuda de personal médico que se encontraba en el Ángel de la Independencia, pues asegura que le arden los ojos, por lo que le aplican gotas.

Después de ello, Yulay se enjuaga con abundante agua e indica que ve borroso; sin embargo, continúa realizando entrevistas en la calle y bromeando con las personas que estaban a su alrededor.

No obstante, un día después explicó que no logró recuperar la visión al 100 por ciento: “Hay un riesgo inminente del que les quiero hablar, porque me pasó el día de ayer, andaba perdiendo la vista”, comentó.

A causa de esta situación, el influencer buscó atención médica: “Acabo de salir del hospital; tuve que ir de urgencias porque, literalmente, estuve a nada de perder un ojo”, dijo, al explicar que todo fue consecuencia de la espuma.

“Fue por la espuma que están aventando ahorita en las celebraciones. Me cayó mucha en los ojos y, de pronto, empecé a ver borroso”, compartió. Aunque intentó limpiarse, nada daba resultado.

“Ya no veía bien y, por más que me enjuagaba los ojos, no mejoraba. Estuve muy cerca de perder la vista en un ojo, así que, por favor, niños y papás, tengan mucho cuidado con ese tipo de espuma. No es un juego y puede causar lesiones muy graves”, advirtió.

¿Qué padecimientos presentó Yulay en los ojos?

En una segunda historia, Yulay compartió una fotografía de su receta médica, en la que se indica que presentó dos problemas oftalmológicos:

Conjuntivitis química.

Eccema periocular.

Medical News Today explica que la conjuntivitis química se produce cuando irritantes como vapores, contaminación, álcalis y ácidos entran en el ojo y provocan inflamación en la superficie ocular.

Los síntomas de este padecimiento incluyen enrojecimiento, secreción, irritación en la parte inferior de los párpados y párpados pegados al despertar. En los casos más graves puede presentarse dolor intenso e incluso pérdida de la visión.

El eccema es una afección cutánea que provoca sequedad y picazón en la piel. No es contagioso; sin embargo, puede empeorar cuando entra en contacto con un irritante, de acuerdo con información de Cleveland Clinic.