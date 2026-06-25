Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Clasificados y eliminados de la Copa del Mundo AL MOMENTO

Brasil, Argentina y Francia figuran entre los equipos clasificados en dieciseisavos del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

Se escapa la fase de grupos del Mundial 2026, que decide a sus últimos clasificados a dieciseisavos de final en la tercera jornada del torneo.

Con la extensión de 32 a 48 equipos también se añade una nueva etapa y un peldaño más por superar para pretendan el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de los primeros y segundos lugares de los 12 grupos, acceden la fase de eliminación directa los ocho mejores terceros lugares.

Así marchan las tablas de los grupos del Mundial 2026 AL MOMENTO:

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

¿Quiénes están YA clasificados a 16vos de final del Mundial 2026?

Estos son los equipos que, al momento, han asegurado su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a su desempeño en la fase de grupos:

México (Grupo A)

Sudáfrica (Grupo A)

Suiza (Grupo B)

Canadá (Grupo B)

Bosnia y Herzegovina (Grupo B, mejor tercero)

Brasil (Grupo C)

Marruecos (Grupo C)

Estados Unidos (Grupo D)

Alemania (Grupo E)

Costa de Marfil (Grupo E)

Ecuador (Grupo E, mejor tercero)

Países Bajos (Grupo F)

Japón (Grupo F)

Suecia (Grupo F, mejor tercero)

Francia (Grupo I)

Noruega (Grupo I)

Argentina (Grupo J)

Colombia (Grupo K)

¿Qué equipos están ELIMINADOS del Mundial 2026?

Con el cierre de grupos, se confirman los cuartos lugares, eliminados automáticamente, además de algunos terceros lugares que no les alcanza para estar entre los mejores. Por el momento, quedan oficialmente fuera:

Chequia (Grupo A)

Qatar (Grupo B)

Haití (Grupo C)

Turquía (Grupo D)

Curazao (Grupo E)

Túnez (Grupo F)

Jordania (Grupo J)

Panamá (Grupo L)

Cruces de 16vos de final: ¿Cómo queda la ronda de eliminación directa

En los dieciseisavos de final, no hay mañana ni margen de error, sino que los equipos saldrán a partidos a ‘matar o morir’. Se juegan del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio de esta manera:

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá

Lunes 29 de junio

Alemania vs. mejor tercer lugar (Grupos A/B/C/D/F)

Países Bajos vs. Marruecos

Brasil vs. Japón

Martes 30 de junio

Primer lugar del Grupo I vs. mejor tercer lugar (Grupos C/D/F/G/H)

Costa de Marfil vs. segundo lugar del Grupo I

México vs. mejor tercer lugar (Grupos C/E/F/H/I)

Miércoles 1 de julio

Primer lugar del Grupo L vs. mejor tercer lugar (Grupos E/H/I/J/K)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Primer lugar del Grupo G vs. mejor tercer lugar (Grupos A/E/H/I/J)

Jueves 2 de julio

Segundo lugar del Grupo K vs. segundo lugar del Grupo L

Primer lugar del Grupo H vs. segundo lugar del Grupo J

Suiza vs. mejor tercer lugar (Grupos E/F/G/I/J)

Viernes 3 de julio

Argentina vs. segundo lugar del Grupo H

Primer lugar del Grupo K vs. mejor tercer lugar (Grupos D/E/I/J/L)

Segundo lugar del Grupo D vs. segundo lugar del Grupo G

Tabla de mejores terceros lugares: ¿Quién se mete a 16vos AL MOMENTO?

Aunque no pudieron quedar entre los primeros dos de su grupo, algunos equipos aún tienen oportunidad de la ronda de los mejores 32. Así va la tabla de momento: