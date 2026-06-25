Ecuador por la hazaña ante Alemania: ¿Dónde ver el Mundial EN VIVO HOY 25 de junio?

Estos son los partidos del Mundial para el 25 de junio, donde regresan a las canchas equipos como Suecia, Japón y Alemania. (Fotoarte El Financiero/EFE)

Se busca valiente para enfrentar a México en los dieciseisavos del Mundial 2026 en su casa y con su gente. Este jueves 25 de junio continúa la última jornada de la fase de grupos del torneo, donde habrá partidos cardíacos para definir a las selecciones que avanzarán a la siguiente ronda, mientras que otros equipos buscarán reafirmar su candidatura como favoritos a levantar la Copa del Mundo.

En esta jornada, Alemania y Estados Unidos ya aseguraron su boleto a la ronda eliminatoria. Sin embargo, todavía quedan lugares disponibles para equipos como Costa de Marfil, Paraguay, Australia, Japón, Suecia y Países Bajos, que afrontan su último encuentro con la tensión al máximo.

Ecuador, tras dejarse puntos contra Curazao, deberá encarar una misión casi imposible y vencer a la Mannschaft, que marcha con paso perfecto en el grupo. Mientras que los ‘Samurai Blue’, con todo el poder de la amistad del anime, encaran una prueba de fuego ante Suecia.

¿Dónde, cuándo y cómo ver los partidos del Mundial 2026 HOY 25 de junio?

Los encuentros del Mundial de este 25 de junio corresponden a los grupos D, E y F de la Copa del Mundo 2026. Este será el segundo día del torneo en el que se disputarán seis partidos a lo largo de la jornada. Los partidos de un mismo grupo se jugarán a la misma hora.

¿Cómo llegan Curazao y Costa de Marfil al último partido de grupos del Mundial 2026?

Curazao disputará el partido más importante de su historia mundialista. Después de sufrir una goleada de 7-1 frente a Alemania en su debut, el conjunto caribeño reaccionó con un empate sin goles ante Ecuador, resultado que representó su primer punto en una Copa del Mundo y le permitió mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Dirk Advocaat necesita derrotar a Costa de Marfil y esperar una combinación favorable entre Alemania y Ecuador para aspirar al segundo lugar del Grupo E. El guardameta Eloy Room, junto con Tahith Chong y los hermanos Bacuna, se han convertido en los principales referentes de una selección que busca sorprender nuevamente.

Del otro lado estará la selección marfileña, que comenzó el torneo con una victoria sobre Ecuador, pero posteriormente cayó dramáticamente 2-1 frente a Alemania en los últimos instantes. A pesar del tropiezo, ‘Los Elefantes’ dependen de sí mismos para clasificar a los dieciseisavos de final.

Los dirigidos por Emerse Faé parten como favoritos gracias a figuras como Franck Kessié, Amad Diallo y el joven Yan Diomandé, una de las revelaciones del torneo. Una derrota frente a Curazao representaría una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

Curazao Curazao logró su primer punto en una Copa del Mundo al empatar contra Ecuador. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo encara Ecuador el partido contra Alemania en el Mundial 2026?

Ecuador afronta la última jornada sin margen de error ante una de las selecciones candidatas a levantar el Mundial 2026. El cuadro sudamericano perdió 1-0 frente a Costa de Marfil y posteriormente empató 0-0 con Curazao, situación que lo obliga a derrotar a Alemania para conservar opciones de avanzar.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece demostró solidez defensiva en el torneo, pero también una evidente falta de contundencia. Después de dos partidos, continúa sin marcar gol en el torneo, situación que buscará revertir con Moisés Caicedo como principal referente en el mediocampo.

Alemania llega con paso perfecto tras golear a Curazao y vencer a Costa de Marfil, resultados que le aseguraron el liderato del Grupo E. El técnico Julian Nagelsmann adelantó que mantendrá una base importante del equipo pese a que la clasificación ya está garantizada.

La única baja sensible será la del defensa Nico Schlotterbeck por lesión, mientras que Deniz Undav, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz, finalista de Champions con el Arsenal, encabezan a una selección que buscará cerrar la primera fase con tres victorias, al igual que Selección Mexicana.

Alemania Alemania buscará mantener el paso perfecto en el Mundial 2026 ante Ecuador. [Fotografía. Xinhua] (Zou Zheng)

Japón vs. Suecia, duelo por un boleto a dieciseisavos del Mundial 2026

Japón llega con la clasificación prácticamente en sus manos tras empatar con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez. Los dirigidos por Hajime Moriyasu dependen de sí mismos para avanzar y todavía aspiran a terminar como líderes del Grupo F.

Los ‘Samuráis Azules’ afrontarán el encuentro con la ausencia de Take Kubo, mientras Daichi Kamada y Ayase Ueda llegan en un gran momento ofensivo después de destacar en la segunda jornada.

Suecia, por su parte, comenzó el torneo con una goleada sobre Túnez, pero posteriormente recibió un duro 5-1 frente a Países Bajos que complicó su panorama en el grupo.

El conjunto dirigido por Graham Potter necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones. Alexander Isak y Viktor Gyökeres liderarán el ataque de una selección que intentará recuperar la solidez mostrada durante su debut.

¿Cómo llegan Túnez y Países Bajos a su partido del Mundial 2026?

Túnez afrontará su último compromiso del Mundial 2026 ya eliminada. Las derrotas frente a Suecia en el primer partido provocaron la salida del entrenador Sabri Lamouchi. Sin embargo, bajo la dirección del experimentado Hervé Renard, el conjunto tunecino no mostró una mejoría significativa en el segundo encuentro ante los nipones.

Sin posibilidades matemáticas de clasificar, el objetivo de los tunecinos será despedirse del torneo con una buena imagen frente a uno de los favoritos del grupo.

Países Bajos, en cambio, pelea por el liderato del Grupo F. Después de empatar con Japón y golear a Suecia, la ‘Oranje’ depende de sí misma para terminar en la primera posición del sector.

Brian Brobbey, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries encabezan a un equipo que también intentará extender su larga racha sin perder un partido mundialista dentro del tiempo reglamentario.

Países Bajos viene de golear a Suecia en su segundo partido del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan Paraguay y Australia?

Paraguay jugará una auténtica final en la ciudad de Santa Clara, California. Tras caer estrepitosamente ante Estados Unidos en su debut mundialista, la ‘Albirroja’ derrotó a Turquía para mantenerse con vida y ahora necesita vencer a Australia para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

La expulsión de Miguel Almirón obligará al entrenador Gustavo Alfaro a modificar su alineación, aunque Julio Enciso, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez liderarán nuevamente al conjunto paraguayo.

Australia también suma 3 puntos, pero cuenta con una mejor diferencia de goles después de vencer a Turquía y perder frente a Estados Unidos. Por ello, un empate le bastará para avanzar a los dieciseisavos de final.

‘Los Socceroos’ volverán a apostar por el orden táctico, la intensidad física y el juego aéreo con futbolistas como Harry Souttar, Jordan Bos, Nestory Irankunda y Mohamed Touré.

Paraguay viene de vencer de manera heroica a Turquía y todavía aspira a avanzar en la siguiente ronda del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan Turquía y Estados Unidos?

Estados Unidos afrontará el cierre de la fase de grupos con el liderato del Grupo D ya asegurado gracias a sus triunfos sobre Paraguay y Australia. Los dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino aprovecharán el encuentro para dar descanso a varios titulares antes de la ronda eliminatoria en el Mundial 2026.

La gran estrella del cuadro estadounidense, Christian Pulisic, continúa recuperándose de molestias musculares y Folarin Balogun podría tener minutos limitados para evitar una suspensión por acumulación de tarjetas, aunque el objetivo será mantener el paso perfecto en el torneo.

Por último, Turquía llega sin posibilidades matemáticas de avanzar en el torneo, después de perder ante Australia y Paraguay. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella buscará despedirse del Mundial con una actuación competitiva ante uno de los anfitriones.

En ambos encuentros, la suerte no ha sonreído a los turcos, ya que fueron amplios dominadores ante sus rivales y generaron ocasiones claras de gol que no pudieron concretar. De nueva cuenta, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız y Kerem Aktürkoğlu intentarán que los otomanos no se vayan sin sumar puntos.