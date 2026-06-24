‘Grupo de la muerte’ acecha a México: Este es el escenario más peligroso para la Selección

En caso de ganar su partido de dieciseisavos de final, México podría enfrentar a dos potencias mundiales en las siguientes instancias del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tal vez nos emocionamos de más y habría sido más fácil terminar como segundos. La Selección Mexicana cumplió con el primer objetivo de la Copa del Mundo 2026. Con sus victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró el liderato del Grupo A y su boleto a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el encuentro frente a Chequia todavía tiene un peso importante para el futuro del conjunto tricolor. Aunque el primer lugar ya está garantizado, el resultado puede modificar la clasificación de los mejores terceros lugares y alterar el rival que encontrará en el inicio de la fase de eliminación directa.

Las simulaciones de distintos modelos estadísticos y los análisis de especialistas coinciden en que todavía existen cientos de combinaciones posibles para definir el cuadro final. Por ello, el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue siendo determinante para conocer el camino que tendrá México en el torneo.

¿Por qué sigue siendo importante el partido contra Chequia?

El duelo en el Estadio Ciudad de México ya no definirá la posición de México en el Grupo A, pero sí puede influir en la composición de los mejores terceros lugares que avanzarán a la siguiente ronda.

Una victoria de los dirigidos por el ‘Vasco’ Aguirre reduciría considerablemente las posibilidades de Chequia de mantenerse entre los mejores terceros clasificados. Por el contrario, un empate o incluso una derrota podría mantener con vida a los europeos y provocar cambios en la distribución de los cruces.

A ello se suman los resultados que se registren en los grupos C, E, H e I, sectores que aportarán a los posibles rivales de México en dieciseisavos de final. Por esa razón, cada partido restante de la fase de grupos puede modificar el panorama del conjunto nacional.

México buscará sumar por primera vez en su historia 9 puntos en una fase de grupos del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Quiénes podrían ser los rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Como líder del Grupo A en el Mundial 2026, México enfrentará a uno de los mejores terceros lugares procedentes de los grupos C, E, F, H o I.

De acuerdo con las proyecciones publicadas por The Athletic, Escocia aparece como el rival más probable de la Selección Mexicana. Sin embargo, otros equipos también mantienen posibilidades matemáticas de ocupar esa posición en la llave. Entre los principales candidatos aparecen:

Escocia - 50 por ciento

- 50 por ciento Brasil - 11 por ciento

- 11 por ciento Ecuador - 9 por ciento

- 9 por ciento Uruguay - 6 por ciento

- 6 por ciento Senegal - 6 por ciento

- 6 por ciento Cabo Verde - 4 por ciento

Costa de Marfil - 4 por ciento

- 4 por ciento España - 3 por ciento

- 3 por ciento Arabia Saudita - 3 por ciento

- 3 por ciento Marruecos - 2 por ciento

- 2 por ciento Curazao - 1 por ciento

- 1 por ciento Suecia - 1 por ciento

Independientemente de quién sea el rival, México disputará su encuentro de dieciseisavos de final el próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.

¿Qué selecciones aparecerían como posibles rivales de México octavos de final?

Ahora, a partir de aquí, como dice el dicho, “la puerca torció el rabo”. En caso de que México supere los dieciseisavos de final, se enfrentaría al ganador del cruce entre el líder del Grupo L y uno de los mejores terceros lugares procedentes de los grupos E, H, I, J o K.

Las proyecciones actuales señalan a Inglaterra, actual subcampeón europeo y semifinalista del Mundial de Qatar 2022, como el rival más probable. El cuadro de los ‘Tres Leones’ tiene amplias posibilidades de terminar como líder de ese sector L.

No obstante, también existen otros escenarios que incluyen a selecciones como Ghana, Croacia, Senegal, Uzbekistán o República Democrática del Congo.

De mantenerse las tendencias actuales, Inglaterra aparece como el obstáculo más complicado que encontraría México antes de alcanzar la ronda de los ocho mejores. Este encuentro también se disputaría en el Estadio Ciudad de México, que sería uno de los últimos partidos que se albergarían en territorio mexicano durante el Mundial 2026.

Inglaterra Inglaterra figura como el rival más probable de enfrentar a México en octavos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México. [Fotografía. Xinhua]

¿Quiénes serían los posibles rivales en cuartos de final para México?

Posteriormente, si México logra avanzar a los cuartos de final, se cruzaría con el ganador de uno de los sectores más competitivos de la llave.

Las proyecciones apuntan a que el eventual adversario saldría de un grupo integrado por selecciones como:

Brasil

Japón

Países Bajos

Noruega

Marruecos

Costa de Marfil

Francia

Suecia

Brasil figura como el principal favorito para dominar ese sector, aunque Japón, Países Bajos y Noruega, por su nivel mostrado en la fase de grupos, también aparecen con posibilidades importantes de avanzar a esa instancia.

Aunque el liderato del Grupo A ya está asegurado para la Selección Mexicana, el partido contra Chequia aún conserva cierta relevancia en su camino en el Mundial 2026. Además, el conjunto tricolor podría alcanzar algo inédito en su historia: sumar 9 puntos de 9 en una fase de grupos de una Copa del Mundo.