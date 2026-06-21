España y Uruguay van por el desempate: ¿Dónde ver el Mundial EN VIVO HOY, 21 de junio?

En caso de que Uruguay y España ganen sus partidos, se disputarán el liderato del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio de Guadalajara en la última jornada. [Fotografía. Xhinhua, EFE/ Fotoarte: El Financiero]

¿Por fin despertarán la ‘Furia Roja’ y la ‘Garra Charrúa’? Tras los decepcionantes empates que consiguieron España y Uruguay en su debut en la fase de grupos del Mundial 2026, este domingo 21 de junio tendrán la oportunidad de reivindicarse en el torneo antes de enfrentarse en el Estadio de Guadalajara durante la última jornada.

Bélgica intentará conseguir su primera victoria en el torneo y sumar tres puntos fundamentales para sus aspiraciones. Al mismo tiempo, Egipto, liderado por Mohamed Salah, buscará colocarse en los primeros puestos del Grupo G y dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final, instancia en la que ya aseguraron su presencia las selecciones de México y Estados Unidos.

Además de observar qué versión mostrarán españoles y uruguayos, los ojos del mundo estarán puestos en el portero de Cabo Verde, ‘Vozinha’, quien fue una de las grandes figuras en los primeros partidos del Mundial 2026.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 HOY 21 de junio?

Los partidos de la jornada de este domingo 21 de junio corresponden a los grupos G y H. En caso de que España y Uruguay ganen sus respectivos encuentros, el enfrentamiento entre ambos en Guadalajara podría convertirse en uno de los más emocionantes del campeonato, ya que se disputarían el liderato de su sector.

España vs. Arabia Saudita: Así llegan a su segundo partido del Mundial 2026

España afronta el encuentro con la necesidad de conseguir su primera victoria tras el inesperado y decepcionante empate sin goles frente a Cabo Verde. Además, ese partido ha sido hasta ahora el único de todo el Mundial 2026 que terminó sin anotaciones.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte de su debut, pero no encontró la manera de romper el orden defensivo africano y dejó escapar puntos importantes en la lucha por el liderato del Grupo H.

La ‘Furia Roja’ podría presentar modificaciones en ataque, con el posible regreso de Lamine Yamal al once titular. Además, el técnico español espera una versión más contundente de su equipo para evitar complicaciones antes de enfrentar a Uruguay en la última jornada.

Enfrente estará Arabia Saudita, equipo que llega motivado tras empatar en su estreno mundialista. Los dirigidos por Georgios Donis rescataron una igualada 1-1 frente a Uruguay y buscarán dar otra campanada ante España, como la que lograron frente a Argentina en Qatar 2022.

Con Salem Al-Dawsari como principal referente ofensivo, los saudíes intentarán dar otro golpe sobre la mesa ante una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026.

España buscará su primera victoria del Mundial 2026 [Fotografía. Xinhua]

Bélgica vs. Irán: Cómo llegan al duelo del Grupo G del Mundial 2026

Bélgica dejó dudas en su presentación después de empatar 1-1 frente a Egipto. Los ‘Diablos Rojos’ necesitan sumar de a tres para evitar que se repita un escenario similar al de Catar 2022, cuando quedaron eliminados en la fase de grupos pese a llegar como candidatos.

El cuadro europeo deposita gran parte de sus esperanzas en la experiencia de Kevin De Bruyne y en la seguridad que aporta Thibaut Courtois bajo los tres palos, dos futbolistas llamados a liderar la reacción belga en el torneo.

Irán logró rescatar un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en uno de los partidos más entretenidos de la primera jornada. El conjunto asiático mostró carácter y capacidad ofensiva para mantenerse en el encuentro, aunque también evidenció algunas desatenciones defensivas que buscará corregir de cara a su compromiso ante los ‘Diablos Rojos’.

Los ‘persas’ llegan al partido después de una semana marcada por problemas logísticos relacionados con las restricciones migratorias en Estados Unidos. Ante esta situación, la Federación de Futbol de Irán presentó una queja formal ante la FIFA por las complicaciones que enfrentó la delegación desde su llegada al Mundial.

Uruguay vs. Cabo Verde: La sorpresa del Grupo H pone a prueba a la Celeste

Uruguay no pasó del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut y ahora afronta un partido clave para sus aspiraciones. El equipo de Marcelo Bielsa mostró una mejor versión en la segunda mitad de aquel encuentro, aunque todavía busca encontrar su mejor funcionamiento.

La Celeste podría realizar ajustes tácticos para este compromiso, mientras mantiene la incertidumbre sobre la recuperación de Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Del otro lado aparece una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 frente a España y consiguió el primer punto mundialista de su historia gracias a una actuación destacada de su defensa.

La figura fue el guardameta de 40 años Josimar Dias, mejor conocido como ‘Vozinha’, quien se convirtió en una sensación internacional tras detener todos los intentos españoles. Ahora, los africanos intentarán acercarse a una clasificación histórica.

Uruguay tratrá tomar el liderato de su grupo en el Mundial 202 antes del juego clave ante España. [Fotografía. Xinhua]

Nueva Zelanda vs. Egipto: Duelo entre selecciones que sueñan con hacer historia

Egipto llega fortalecido tras empatar 1-1 frente a Bélgica. Los faraones demostraron que pueden competir contra selecciones de mayor tradición y afrontan este compromiso conscientes de que una victoria podría acercarlos a la primera clasificación a una fase eliminatoria en su historia.

Mohamed Salah encabeza las aspiraciones del conjunto africano, acompañado por Omar Marmoush y Emam Ashour, autor del gol frente a los belgas.

Nueva Zelanda también dejó una grata impresión en su estreno al igualar 2-2 con Irán. Los oceánicos estuvieron cerca de conseguir la primera victoria mundialista de su historia gracias a un doblete de Elijah Just.

La presencia del centrodelantero Chris Wood, el gran momento de Just y el crecimiento colectivo mostrado ante Irán alimentan la ilusión de los ‘All Whites’, que buscan alcanzar por primera vez una ronda eliminatoria. Con todos los integrantes del Grupo G empatados con un punto, el duelo en Vancouver podría convertirse en uno de los más importantes de la jornada.

Egipto tratará de perfilar su clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Con información de EFE