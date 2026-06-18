¡Se quedan en el Azteca! México amarra pasar como primero del Grupo A

México dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, resultado que lo colocó como líder absoluto del Grupo A tras dos jornadas disputadas.

El equipo mexicano alcanzó seis puntos de seis posibles gracias al triunfo conseguido con un gol de Luis Romo, mientras que el empate entre Chequia y Sudáfrica en Atlanta favoreció aún más sus aspiraciones dentro del sector.

¿Cómo queda México en la tabla del Grupo A tras vencer a Corea del Sur?

La victoria sobre Corea del Sur dejó a México como primer lugar del Grupo A con seis puntos, producto de dos triunfos en igual número de partidos. Además, el conjunto nacional registra tres goles a favor y mantiene su portería en cero después de las dos primeras fechas.

La selección asiática se quedó en la segunda posición con tres unidades. Corea del Sur suma una victoria y una derrota, con dos goles anotados y dos recibidos para una diferencia de cero.

Así marcha la clasificación del Grupo A después de dos jornadas:

La combinación de resultados permite a México mantenerse en la cima en solitario y abrir una diferencia de tres puntos respecto a su perseguidor más cercano.

México ya está clasificado como líder de grupo y jugará dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México, así gane, empate o pierda ante Chequia.

Esto, debido a que únicamente Corea del Sur los puede alcanzar en puntos y que, de acuerdo con la FIFA, el primer criterio de desempate es “el mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión”.

Como México tiene más puntos en enfrentamiento directo ante Corea del Sur, no le pueden quitar el liderato.

¿Qué pasó en el partido entre Chequia y Sudáfrica del Grupo A?

Horas antes del encuentro entre México y Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Estadio Atlanta, resultado que dejó a ambos equipos en una situación comprometida dentro del sector.

El conjunto europeo tomó ventaja apenas al minuto seis gracias a Michal Sadilek. La jugada nació después de una acción iniciada por Adam Hlozek, quien envió un centro retrasado para que Aleksandr Sojka habilitara al mediocampista checo.

El marcador permaneció favorable para Chequia durante gran parte del encuentro, aunque Sudáfrica encontró el empate en la recta final. Teboho Mokoena convirtió un penal al minuto 83 después de que la árbitra estadounidense Tori Penso señalara una mano de Pavel Sulc dentro del área.

Con esto, sumaron un punto que les deja en una situación delicada y no les vale para meterse entre los dos primeros del Grupo A, una consecuencia directa del reparto de unidades en Atlanta.

Con ese resultado, tanto Chequia como Sudáfrica llegaron a un punto tras dos compromisos, cifra insuficiente para alcanzar a México y Corea del Sur al término de la segunda jornada; además, pintan como los equios desfavorecidos en la última fecha.