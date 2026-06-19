EU, Marruecos y Brasil regresan a la actividad: ¿Dónde ver el Mundial EN VIVO HOY 19 de junio?

La actividad del Mundial 2026 entra en una fase determinante este 19 de junio con cuatro partidos correspondientes a los grupos C y D.

Varias selecciones llegan con la posibilidad de acercarse a los dieciseisavos de final, mientras que otras necesitan sumar para evitar complicaciones en la recta final de la fase de grupos.

Estados Unidos, Australia y Escocia iniciaron con victoria y buscarán aprovechar el impulso para dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda. En contraste, la selección de Brasil intentará despejar las dudas que dejó en su debut, mientras que Turquía y Paraguay afrontan un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones.

Partidos del Mundial 2026 hoy 19 de junio: Horarios y dónde ver EN VIVO

La jornada de este viernes presenta enfrentamientos con impacto directo en la clasificación de los grupos C y D. Estados Unidos y Australia disputarán un duelo entre líderes, Escocia buscará mantener el paso perfecto ante Marruecos, Brasil tratará de sumar su primer triunfo y Turquía y Paraguay se jugarán buena parte de sus opciones de avanzar.

Estados Unidos vs Australia en el Mundial 2026: Cómo llegan a la Jornada 2

Estados Unidos y Australia llegan empatados con tres puntos al liderato del Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino debutó con una goleada de 4-1 sobre Paraguay, mientras que los australianos sorprendieron al vencer 2-0 a Turquía.

La selección estadounidense puede asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final si consigue la victoria y se combina con un resultado favorable en el otro partido del grupo. El técnico Mauricio Pochettino destacó la dificultad del rival y recordó el desempeño australiano en Qatar 2022. “Llegan en buenas condiciones, vencieron a un equipazo como Turquía. Nosotros queremos ganar, estamos listos para la guerra”, declaró.

El posible regreso de Christian Pulisic también es uno de los focos de atención tras las molestias físicas que presentó después del debut. Estados Unidos busca mantener el impulso que le dio el triunfo ante Paraguay y consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.

Escocia vs Marruecos: Así llegan al partido de la Jornada 2 del Mundial 2026

Escocia lidera el Grupo C con tres puntos tras vencer 1-0 a Haití, resultado que representó su primera victoria mundialista desde 1990. Un nuevo resultado positivo podría acercar a los escoceses a una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

Marruecos, por su parte, empató 1-1 con Brasil en uno de los resultados más destacados de la primera fecha. El seleccionador Mohamed Ouahbi aseguró que su equipo tiene argumentos para competir al máximo nivel. “Somos ambiciosos y tenemos fútbol”, afirmó tras el empate frente a la Canarinha.

El entrenador escocés Steve Clarke reconoció la calidad de su rival y señaló que Marruecos cuenta con “jugadores fantásticos”, además de recordar que fue semifinalista en la pasada Copa del Mundo. Ryan Christie también destacó la oportunidad histórica para su selección: “Hemos hecho lo importante ante Haití y ahora podemos hacer historia”.

Brasil vs Haití HOY: Todo lo que debes saber del partido del Mundial 2026

Brasil afronta el encuentro con la obligación de mejorar la imagen que dejó en el empate 1-1 frente a Marruecos. El equipo de Carlo Ancelotti necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Grupo C.

Ancelotti adelantó que realizará modificaciones en la alineación y reconoció que la selección debe elevar su nivel. “Tenemos que mejorar en equilibrio y en calidad del juego. Errar menos pases”, afirmó. Además, Neymar no viajará a Filadelfia y permanecerá en Nueva Jersey para completar la última etapa de su recuperación física.

Haití llega tras caer 1-0 ante Escocia, aunque mostró capacidad competitiva en su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974. Los caribeños saben que una victoria los mantendría con opciones reales de clasificación. El defensor Gabriel Magalhães aseguró que Brasil es consciente de la exigencia del encuentro: “Sabemos que no hicimos un buen primer partido, pero contra Haití prometemos entrega y dedicación”.

Turquía vs Paraguay: contexto y cómo llegan al segundo partido del Mundial 2026

Turquía y Paraguay llegan a la segunda fecha del Grupo D después de perder en su presentación y con la necesidad de sumar. Los turcos cayeron 2-0 ante Australia, mientras que la Albirroja fue goleada 4-1 por Estados Unidos.

El seleccionador turco Vincenzo Montella destacó la responsabilidad de responder ante su afición en un momento complicado. Del lado paraguayo, Gustavo Alfaro calificó el encuentro como una final y reiteró su respaldo al plantel. “Confío a muerte en los jugadores que tengo”, declaró antes del compromiso.

Los futbolistas paraguayos también han insistido en la importancia del partido. Andrés Cubas señaló que “va a ser una final”, mientras que Matías Galarza afirmó que el equipo está preparado para mostrar “el mejor Paraguay”. El ganador mantendrá vivas sus posibilidades de avanzar; una derrota dejaría el panorama cuesta arriba rumbo a la última jornada.