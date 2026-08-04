Una explosión de una pipa dejó cuatro muertos en Tlaquepaque: ¿Qué provocó el incidente?

Murieron cuatro hombres por la explosión de una pipa con chapapote en Tlaquepaque, Jalisco

La explosión de una pipa cargada con chapopote dentro de una pensión de vehículos en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, deja saldo de cuatro personas fallecidas, presuntamente empleadas del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Huertas, en la confluencia de las calles Tamiahua y Pitayos, donde se incendió una pipa cargada con 58 mil litros de chapopote, y los trabajadores del lugar realizaros trabajos para contener el fuego, y entonces sobrevino un fuerte estallido.

Personal de cuerpos de auxilio se movilizó y se dio a la tarea de combatir el fuego; después de varios minutos, se logró sofocarlo, y entonces encontraron los cuerpos sin vida de los empleados, informó el secretario de seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Mario Silva, “son cuatro personas sin vida, todo del sexo masculino entre los 35 45 años de edad”.

¿Qué provocó la explosión de la pipa en Tlaquepaque?

De acuerdo a la dinámica de hechos, se registró una fuga de gas que provocó una acumulación del combustible, y generó una implosión, posteriormente una explosión de gran magnitud, “se estaban efectuando labores de soldadura en la parte exterior y por versión de nuestro personal muy probablemente fue lo que ocasionó la implosión, quiere decir que explotó de adentro hacia afuera. Entonces fue de una magnitud considerable”.

Al sitio llegaron bomberos municipales, de la Comisaría, y efectivos del Ejército Mexicano, se informa de daños a otro vehículo que estaba a resguardo en la pensión donde se alojan remolques, y se ubica frente a una universidad privada.

Al momento ya no e epresenta ningún riesgo.