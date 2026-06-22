Eliminados en fase de grupos AL MOMENTO: ¿Qué equipos ya NO aspiran a 16vos del Mundial 2026?

Turquía figura como la decepción del Mundial 2026 al momento (Foto: EFE).

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene a sus primeros eliminados. Tras dos jornadas disputadas en la mayoría de los sectores, ya hay quienes quedaron sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Al momento, tres selecciones permanecen en el fondo de sus respectivos grupos y ya aparecen fuera de la pelea por los boletos a la siguiente ronda.

Gracias a que en este torneo clasificarán los ocho mejores terceros lugares, algunos sectores mantienen abierta la disputa por la clasificación de cara a la última jornada.

¿Qué equipos ya están eliminados matemáticamente del Mundial 2026?

Hasta el momento, los equipos que ya no tienen opciones de avanzar a los dieciseisavos de final son:

Haití (Grupo C)

(Grupo C) Turquía (Grupo D)

(Grupo D) Túnez (Grupo F)

Los tres combinados acumulan dos derrotas en dos partidos y ocupan el último lugar de sus respectivos grupos.

Haití fue la primera selección eliminada del Mundial 2026

La primera eliminación confirmada llegó en el Grupo C. Brasil derrotó 3-0 a Haití en Filadelfia con un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Júnior.

De este modo Haití se convirtió en la primera selección eliminada de la Copa del Mundo. El resultado dejó a los caribeños con dos derrotas en dos partidos y sin puntos en la clasificación.

Tras la segunda jornada, el Grupo C quedó encabezado por Brasil y Marruecos con cuatro unidades cada uno, mientras Escocia alcanzó tres puntos. Haití cerró el sector con cero puntos, cuatro goles recibidos y ningún tanto anotado. Con esos números, los hait

ianos quedaron fuera de la lucha por los puestos de clasificación.

Haití de Placide quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA tras dos derrotas. EFE/EPA/GREG M. COOPER (GREG M. COOPER/EFE)

Turquía quedó fuera tras perder con Paraguay en el Grupo D

Otra eliminación confirmada llegó en el Grupo D. Paraguay venció 1-0 a Turquía en Santa Clara gracias a un gol de Matías Galarza apenas al minuto dos.

El triunfo paraguayo mantuvo con vida a los sudamericanos en la pelea por la clasificación y dejó a Turquía sin posibilidades de continuar en el torneo.

Después de dos jornadas, Estados Unidos lidera el sector con seis puntos. Australia y Paraguay tienen tres unidades cada uno. Turquía ocupa el último puesto con cero puntos, tres goles en contra y ningún gol anotado.

La combinación de resultados dejó a los turcos sin margen para alcanzar a sus rivales directos antes de la última fecha.

Turquía no pudo con las expectativas y quedó sin 16vos de final. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY (BENJAMIN FANJOY/EFE)

Túnez también quedó eliminado tras la goleada de Japón

En el Grupo F, Japón derrotó 4-0 a Túnez en Monterrey durante el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.

Los japoneses se impusieron con dos anotaciones de Ayase Ueda, una de Daichi Kamada y otra de Junya Ito. El resultado colocó a Japón con cuatro puntos, los mismos que Países Bajos.

De este modo, Países Bajos lidera con cuatro puntos, Japón también tiene cuatro, Suecia suma tres y Túnez permanece con cero.

Las dos derrotas consecutivas y la diferencia de goles de -8 dejaron a las denominadas Águilas de Cartago sin opciones de avanzar.

Túnez consumó su eliminación en el partido mil del Mundial desde el Estadio Monterrey. EFE/ Sashenka Gutiérrez (Sashenka Gutiérrez/EFE)

¿Qué selecciones siguen sin ganar en el Mundial 2026?

Además de los equipos ya eliminados, varios combinados aún no conocen la victoria después de dos jornadas. Entre ellos aparecen Qatar, Curazao, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Senegal, Irak, Jordania y Argelia.

Pero gracias a las posibles combinaciones, estas selecciones todavía no figuran como eliminadas de manera definitiva y mantienen opciones matemáticas de mejorar su posición en la última fecha de la fase de grupos.

La situación es diferente en los grupos K y L, donde apenas se disputó una jornada y todavía no existe ninguna selección eliminada.