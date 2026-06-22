Omar ‘N’ se queda en prisión preventiva: Niegan amparo al exfutbolista de Chivas

Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana, fue notificado este lunes 22 de junio sobre la negativa a su juicio de amparo contra el auto de Vinculación a Proceso por la imputación del delito de abuso sexual infantil agravado.

El proceso inició el 10 de octubre de 2025 y, ante la determinación que publica el Órgano de Administración Judicial, el exdeportista profesional tendrá que continuar preso en el complejo carcelario de Puente Grande (El Salto, Jalisco), a resguardo de la comisaría de prisión preventiva, y disposición del Ministerio Público del orden local.

Este es el último recurso que le quedaba pendiente de resolver al exdelantero del ‘Rebaño Sagrado’, luego que en abril pasado se le negó otro amparo que buscaba enfrentar el juicio en la modalidad de prisión domiciliaria.

¿Qué sigue en el caso de Omar ‘N’, exjugador de las Chivas?

La defensa del Omar ‘N’ podría interponer el recurso de revisión para que el asunto se vaya a uno de los cuatro tribunales colegiados de distrito en materia penal que se ubican en Jalisco.

Por lo tanto, la medida oficial es la prisión preventiva hasta octubre cuando se prevé que el juez penal que conoce de su caso dicte sentencia, esta podría ser de entre 5 y 10 años de cárcel.

Los abogados que conocen del caso están estrechamente ligados a la clase política local: el del deportista, Leobardo Treviño, es de extracción panista y, en su momento, se le señaló por tráfico de influencias para conseguir la autorización de un motel de lujo en Zapopan.

Omat Bravo tendría hasta dos carpetas de investigación archivadas (Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto).

En tanto José Juan Soltero Meza, abogado de la joven presuntamente afectada, es un abogado y político de Jalisco, quien fungió como coordinador general de la campaña del ahora senador Carlos Lomelí, abanderado por el partido Morena, y como representante legal.

Se le vínculo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán por haber defendido legalmente mediante amparos a la primera esposa del narcotraficante, María Alejandrina Salazar Hernández, quien es además madre de cuatro de los hijos del líder delictivo: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, César Guzmán Salazar, y Alejandrina Giselle Guzmán Salazar.

En octubre pasado, el máximo goleador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, Omar ‘N’ fue capturado en el centro de Zapopan por policías de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia mediante un operativo mientras departía en un bar de Zapopan.

Hermana del futbolista aseguró que la denuncia fue por venganza

El 10 de octubre, Daniela Bravo, hermana de Omar ‘N’, aseguró que la denuncia en contra de su hermano estaría relacionada con conflictos personales y económicos con su expareja.

Durante una conferencia de prensa, sostuvo que el exfutbolista mexicano habría sido víctima de un presunto fraude por aproximadamente seis millones de pesos por parte del hermano de quien fuera su pareja.

Omar 'N', leyenda de las Chivas, contaba con amparo cuando fue detenido (Foto: Cuartoscuro).

“Omar previamente apoyó a su familia y de alguna manera fue defraudado. Le prestó a su hermano alrededor de 6 millones de pesos”, afirmó.

Daniela también expresó su confianza en la inocencia de Omar ‘N’ y señaló que existen elementos para desacreditar las acusaciones.

“No hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Él estuvo en la ciudad de Los Mochis”, declaró.

Asimismo, cuestionó las evidencias presentadas por la presunta víctima, al considerar que “no hay una evidencia clara” que demuestre los hechos señalados en la denuncia.

Con información de EFE.