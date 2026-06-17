‘El Chapo’ Guzmán usa su ‘deteriorado’ estado de salud como una razón para salir de la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, 12FEBRERO2019.- Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ha sido declarado culpable de los 10 cargos criminales que le imputaban en una corte en Brooklyn, Nueva York, sentencia que le supondría purgar una cadena perpetua en una cárcel estadounidense, confirmación que se espera sea el próximo 25 de junio. El narcotraficante de 61 años escucho tranquilamente la sentencia de parte del juez Brian Cogan, en presencia de su esposa Emma Coronel. En la imagen Joaquín Guzmán durante su presentación el 08 de enero 2016, tras ser recapturado por tercera vez. FOTO: ARCHIVO/ SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a recurrir a los tribunales de Estados Unidos para intentar modificar su situación jurídica.

El exdirigente del Cártel de Sinaloa envió recientemente dos escritos a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde plantea una serie de peticiones relacionadas con su condena, las condiciones en las que permanece encarcelado y el contacto con su familia.

Los documentos fueron redactados desde la prisión ADX Florence, en Colorado, considerada una de las cárceles de mayor seguridad del país.

En ellos, Guzmán Loera solicita que las autoridades judiciales revisen su caso al considerar que el proceso que derivó en su condena estuvo marcado por irregularidades que afectaron el resultado del juicio.

¿Qué pidió El Chapo en su nueva carta?

Entre sus planteamientos, el narcotraficante sostiene que la evidencia presentada en su contra fue insuficiente para sustentar varios de los cargos por los que recibió una sentencia de cadena perpetua.

También argumenta que durante el desarrollo del proceso existieron situaciones que comprometieron la imparcialidad con la que fue juzgado.

Las cartas, fechadas el 10 y 11 de junio, forman parte de una serie de recursos que el capo mexicano ha impulsado en los últimos meses.

En sus escritos insiste en que la resolución emitida por la justicia estadounidense debe ser reconsiderada y solicita alternativas que van desde una revisión de la sentencia hasta la posibilidad de ser trasladado a México.

Otro de los puntos centrales de sus reclamos está relacionado con el régimen de aislamiento al que permanece sujeto desde su extradición a Estados Unidos en 2017.

Guzmán Loera afirma que las condiciones de reclusión han afectado su estado físico y emocional, por lo que pide que su situación médica sea tomada en cuenta por las autoridades.

Asimismo, denuncia restricciones para recibir visitas de su esposa, Emma Coronel Aispuro, y de sus hijas gemelas.

Según expone, las limitaciones impuestas en el penal han impedido un contacto regular con su familia, situación que considera contraria a los derechos que le corresponden como persona privada de la libertad.

En sus comunicaciones dirigidas al tribunal, el capo mexicano solicita que funcionarios judiciales y autoridades federales analicen sus argumentos sobre el proceso penal, su estado de salud y las condiciones bajo las cuales cumple su condena en la prisión federal de Colorado, donde permanece recluido tras ser declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico.