‘¿Y si sí?’ Aumenta el optimismo por la Selección Mexicana tras dos triunfos en el Mundial 2026

La afición cambia de opinión: México gana apoyo y suben las expectativas rumbo al Mundial. (Cuartoscuro)

A medida que avanzan los encuentros del Mundial 2026, la percepción de la afición mexicana comenzó a cambiar de forma interesante.

De acuerdo con una encuesta nacional realizada por El Financiero entre el 16 y el 19 de junio, la confianza en la Selección Mexicana registró un ligero aumento, al pasar de 35 a 39 por ciento.

Este repunte en el ánimo de la afición ocurre después de que la Selección Mexicana consiguió dos triunfos consecutivos en el torneo.

¿Quién es el jugador favorito de la afición mexicana?

Dentro del combinado nacional, Guillermo Ochoa destaca como el jugador favorito de la afición, con 15 por ciento de las menciones.

Un dato que llama la atención es que el portero encabeza la lista pese a no participar en los primeros dos encuentros del Mundial, aunque existía la posibilidad de que alineara para el tercer partido.

A Ochoa le siguen en popularidad Raúl Jiménez, con 11 por ciento; Julián Quiñones, con 8 por ciento, y Gilberto Mora, con 5 por ciento.

La afición cambia de opinión: México gana apoyo y suben las expectativas rumbo al Mundial. (Cuartoscuro)

¿Quién es el favorito para coronarse campeón del Mundial 2026?

La actuación de las selecciones participantes en el Mundial 2026 también provocó un ajuste en las expectativas de los mexicanos sobre quién conquistará el título.

Brasil, que inició como amplio favorito, registró una fuerte caída al pasar del primer al quinto puesto, al descender de 16 a 7 por ciento en las preferencias para ganar el campeonato.

En contraste, Francia avanzó de 6 a 12 por ciento y empató en la cima con Argentina, selección que mantuvo estabilidad en las preferencias (11 a 12 por ciento).

En la cancha, el público mexicano considera al argentino Lionel Messi (13 por ciento) y al portugués Cristiano Ronaldo (11 por ciento) como los jugadores más destacados hasta el momento.

Ambos aparecen prácticamente empatados en preferencias, pese a que Messi anotó cinco goles en sus primeros dos partidos y Cristiano Ronaldo no marcó en su debut.

La lista de figuras internacionales la completan el español Lamine Yamal (4 por ciento) y el francés Kylian Mbappé (3 por ciento).

Mitad de la población no ha visto un partido del Mundial

En cuanto al consumo de contenidos relacionados con la Copa del Mundo, las cifras muestran un panorama dividido: el interés nacional se mantiene en 36 por ciento, mientras que la mitad de la población encuestada no ha visto ninguno de los partidos.

Entre quienes siguen el torneo, 16 por ciento optó por ver los encuentros en plazas públicas, 13 por ciento en bares o restaurantes y 10 por ciento contrató un servicio de televisión específicamente para seguir el Mundia 2026.

A pesar de este consumo segmentado, 57 por ciento de las personas califica el ambiente general del torneo como bueno o muy bueno, mientras que 55 por ciento evalúa los partidos de la misma forma.