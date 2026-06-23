Canadá emite aviso para sus ciudadanos con doble nacionalidad que viajan a México por Mundial 2026

Canadá publicó algunas recomendaciones para viajeros con doble nacionalidad, en el marco del Mundial 2026.

La Embajada de Canadá en México emitió este martes una recomendación para ciudadanas y ciudadanos canadienses que tengan doble nacionalidad y viajen para asistir a partidos del Mundial 2026.

En un breve mensaje, la Embajada canadiense destaca que quienes son ciudadanos con la doble nacionalidad canadiense y mexicana deben revisar que sus pasaportes sean válidos para poder volar hacia Canadá.

“DEBES utilizar un pasaporte canadiense válido para volar a Canadá. Si tienes doble nacionalidad canadiense y mexicana, no eres elegible para una Autorización Especial ni para una eTA. Se requiere pasaporte para viajar por vía aérea a Canadá bajo cualquier circunstancia”, indica el comunicado.

El Gobierno de Canadá publicó una serie de consejos para quienes viajan hacia México para acudir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La autoridad recuerda que la estancia con fines turísticos tiene una duración máxima de 180 días, aunque advirtió que son los funcionarios de migración quienes determinan el tiempo exacto autorizado.

La autoridad canadiense también señala que para entrar y salir de México siendo ciudadano con ambas nacionalidades, la persona en cuestión debe identificarse como de origen mexicano y portar pasaportes válidos de ambos países.

“Si usted es ciudadano de Canadá y de México, debe usar su pasaporte canadiense para regresar a Canadá por vía aérea, ya que no reúne los requisitos para obtener una Autorización Especial ni una Autorización Electrónica de Viaje (eTA)”.

El Gobierno canadiense señaló que los servicios consulares estarán disponibles, por lo que recomendó a los ciudadanos canadienses que se comuniquen con las oficinas del Gobierno de Canadá en México (embajadas y consulados) en caso de ser necesario. En caso de que un ciudadano sea víctima de delitos, se recomienda la denuncia ante autoridades mexicanas.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en México y Canadá?

El Mundial 2026, que comenzó el pasado 11 de junio, se disputa de manera conjunta en diversos estadios en México, Estados Unidos y Canadá.

En México, se juegan un total de 13 partidos de la Copa de Futbol 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre el 11 y el 29 de junio.

Asimismo, Canadá albergará otros 13 partidos de futbol: seis en Toronto y siete más en Vancouver, entre el 13 de junio y el 7 de julio.