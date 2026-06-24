Brasil busca su ‘Joga Bonito’: ¿Dónde y a qué hora ver el Mundial EN VIVO HOY 24 de junio?

Brasil y Marruecos tienen actividad este 24 de junio de la Copa del Mundo. (Fotoarte El Financiero/EFE)

¡Para más placer! Comienza la definición de los grupos del Mundial 2026 con la primera jornada donde se disputan seis partidos, en lugar de cuatro. Enfrentamientos para determinar posiciones, clasificaciones y posibles cruces rumbo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La actividad involucra a 12 selecciones de los grupos A, B y C, incluidos dos de los países anfitriones: México, que enfrenta a Chequia en el Estadio Ciudad de México; y Canadá contra Suiza.

También saltan a la cancha potencias como la selección de Brasil, que busca asegurar el liderato de su sector, mientras otros equipos pelean por mantenerse con vida en la competencia.

El jugador Vinicius Junior es uno de los referentes de Brasil en el Mundial 2026. (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)

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La jornada de este 24 de junio tiene el regreso a las canchas de 12 selecciones para definir el sitio en el que se colocan dentro de sus respectivos grupos.

Suiza vs Canadá: duelo por el liderato del Grupo B

Canadá y Suiza se enfrentan en el BC Place de Vancouver en un partido que podría definir al líder del Grupo B. Los canadienses tienen ante sí una oportunidad histórica de avanzar a una ronda eliminatoria por primera vez en la Copa del Mundo.

Los europeos necesitan un triunfo para confirmar el papel de favoritos con el que llegaron a la competencia.

Bosnia y Herzegovina vs Catar: ganar o despedirse

Bosnia y Catar llegan a la última fecha con un punto cada uno y la obligación de conseguir la victoria en el Lumen Field de Seattle.

Además de sumar tres unidades, ambas selecciones estarán pendientes de lo que ocurra en el encuentro entre Canadá y Suiza. Dependiendo de ese resultado, el ganador todavía podría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros lugares y no quedar eliminados del Mundial 2026 prematuramente.

Escocia vs Brasil: la Verdeamarela quiere cerrar como líder

Brasil afronta una prueba exigente frente a Escocia en Miami. La selección sudamericana comparte la cima del Grupo C con Marruecos, ambos con cuatro puntos, aunque los brasileños cuentan con una mejor diferencia de goles.

Un triunfo permitiría a la ‘Canarinha’ asegurar el primer puesto y encarar la fase eliminatoria con mayor tranquilidad.

Marruecos vs Haití: los haitianos buscan su primera victoria

Marruecos enfrenta a Haití en Atlanta con la mira puesta en el liderato del Grupo C.

Las esperanzas africanas recaen en Ismael Saibari, autor de los dos goles marroquíes en el torneo. El atacante llega inspirado y buscará aumentar su cuota goleadora mientras sigue compitiendo con Brasil por la cima del sector.

Hakimi lidera a Marruecos en la búsqueda del primer lugar de su grupo en el Mundial. (Foto: EFE) (GREG M. COOPER/EFE)

México vs Chequia: el Tri busca una fase de grupos perfecta

La Selección Mexicana disputa uno de los partidos más importantes de la primera ronda cuando reciba a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

El equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre tiene la posibilidad de cerrar la fase de grupos con paso perfecto, algo que nunca ha conseguido en un Mundial. Además de los tres puntos, el Tri busca llegar fortalecido a la etapa de eliminación directa frente a su afición.

Sudáfrica vs Corea del Sur: una cita con la historia

Sudáfrica se juega sus aspiraciones mundialistas en el Estadio Monterrey frente a Corea del Sur, que ya llega clasificada en el segundo puesto del Grupo A.

Para los africanos, una victoria significaría quedar muy cerca de superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial, por lo que el encuentro se perfila como uno de los más trascendentales en la historia de su selección.