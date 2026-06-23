‘Chequia’ bien para que no te multen: Hoy No Circula para este miércoles 24 de junio en CDMX y Edomex

Si vas a sacar el auto este miércoles conviene revisar el calendario del Hoy No Circula, pues el partido de la Selección Mexicana contra Chequia en el Estadio Ciudad de México no salvará ‘tu nave’ si circulas cuando no te tocaba.

Además, recuerda que el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ya provocó cierres viales y ajustes de movilidad en distintos puntos de la capital.

Sin embargo, el operativo vial por el partido no debe confundirse con el programa de restricción ambiental: el Hoy No Circula sigue su calendario regular y no se endurece por eventos deportivos, sino únicamente cuando la CAMe declara una contingencia ambiental atmosférica.

La restricción de este miércoles aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, según el mismo calendario consultado.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 24 de junio?

Los vehículos con engomado rojo, holograma 1 y 2 y terminación de placas 3 y 4 deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas este 24 de junio de 2026, según el calendario del programa Hoy No Circula que opera de manera coordinada con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

No respetar el calendario tiene consecuencias económicas concretas: las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del riesgo de que la unidad sea remitida al corralón.

De acuerdo con el calendario de verificación, este miércoles no pueden circular los vehículos que reúnan estas tres características:

Engomado rojo

Holograma de verificación 1 o 2

Última terminación de placa 3 o 4

A diferencia de los autos con placas de la Ciudad de México y el Estado de México, los vehículos foráneos con holograma 1 o 2 y terminación 3 o 4 sólo tienen restricción matutina, de 5:00 a 11:00 horas, y pueden circular libremente el resto del día, según el calendario del Hoy No Circula.

Hoy No Circula 24 de junio

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricción este miércoles?

El programa exenta de manera permanente a varios tipos de vehículos, que pueden circular incluso en día restringido dentro de la operación normal:

Autos con holograma 0 , 00 y exento .

, y . Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Unidades de emergencia: ambulancias, bomberos y seguridad pública.

Transporte escolar y de pasajeros autorizado.

Estas excepciones operan en condiciones normales de calidad del aire; si en algún momento se declarara una contingencia ambiental, la propia Sedema y la CAMe pueden endurecer temporalmente algunas de estas exenciones bajo el esquema de Doble Hoy No Circula.

Los vehículos con holograma 0, 00 y exento, así como los eléctricos e híbridos, pueden circular sin limitación en condiciones de operación normal, de acuerdo con el programa que rige la circulación vehicular en la capital con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, sea cual fuere el origen de las placas del vehículo.

Los domingos,todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

¿En dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula rige en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, según el calendario consultado y la información de Sedema.

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.