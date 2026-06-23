Fuertes lluvias azotarán la CDMX este martes: Activan doble alerta en toda la capital

Alerta por tormentas en la Ciudad de México: prevén inundaciones y caída de árboles. (Cuartoscuro)

Autoridades de la Ciudad de México activaron dos alertas por fuertes lluvias para este martes 23 de junio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en más de la mitad de la capital: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para el resto de la CDMX se activó la alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Las precipitaciones podrían presentarse a partir de las 15:00 horas y extenderse hasta la medianoche.

Posibles afectaciones por fuertes lluvias en la CDMX este martes

La dependencia informó sobre los riesgos asociados a las fuertes lluvias en la Ciudad de México:

Encharcamientos e inundaciones.

Corrientes de agua en calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y espectaculares.

Ante estos posibles escenarios, las autoridades recomendaron retirar la basura de las coladeras para facilitar el flujo del agua pluvial.

También pidieron evitar el cruce de calles o avenidas con corrientes de agua, utilizar paraguas o impermeable y no resguardarse bajo árboles.

¿Las lluvias ‘arruinarán’ el partido México vs. Chequia?

El miércoles 24 de junio, la afición mexicana volverá a tomar las calles para seguir el partido entre México y Chequia, correspondiente a la tercera participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, donde podrían registrarse lluvias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén precipitaciones en diversas zonas del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias en otros estados para este martes

Se esperan precipitaciones en diferentes regiones del país debido a diversos sistemas atmosféricos: una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sur de México, además de un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y centro del territorio nacional.

A esto se suma otro canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica asociada al paso de la onda tropical número 9 sobre Guerrero y Michoacán.

En Jalisco se registrarán lluvias puntuales muy fuertes, principalmente en el sur y occidente de la entidad, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

En Nuevo León, el pronóstico contempla lluvias aisladas.

En Veracruz se prevén lluvias puntuales intensas en el centro y sur del estado, con riesgo de deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

En Puebla también se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el sureste de la entidad, acompañadas de descargas eléctricas y probabilidad de granizo.