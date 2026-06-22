Lluvias intensas en CDMX desatan caos en Iztapalapa y afectan al Metro: ¿Qué calles están inundadas?

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México provocaron el cierre de la Línea A del Metro, así como inundaciones en vialidades clave en plena hora pico la tarde y noche de este lunes 22 de junio.

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, informó que las lluvias obligaron a que se implementara la marcha de seguridad en la Línea A para garantizar la seguridad en la operación.

Guelatao fue la estación más afectada, ya que ahí se realizaron maniobras operativas, así como cambios de vía, lo que provocó que las patrullas incluso ayudaran a los chilangos a trasladarse entre estaciones para agilizar la circulación.

Aunque la circulación ya fue restablecida en la Línea A, el Metro informó que por las lluvias en CDMX, la marcha de los trenes será lenta en las líneas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y B.

Iztapalapa sigue bajo alerta por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por lluvias a la espera de que los aguaceros continúen al menos hasta las 20:00 horas.

Iztapalapa espera las peores lluvias de 30 a 49 milímetros y con riesgo de granizo.

Otras 13 alcaldías están en Alerta Amarilla por lluvias, a la espera de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como rachas de viento mayores a los 50 kilómetros por hora. Dichas demarcaciones afectadas son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Lluvias en CDMX y Edomex: ¿Qué calles están inundadas?

Si vas de regreso a casa, toma en cuenta que estas son algunas de las vialidades inundadas por las fuertes lluvias en CDMX y Edomex:

Colonia Santiago Acahualtepec, Iztapalapa.

Colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.

Colonia San Miguel Zapotitlán, Tlalpan.

Puente la Concordia, Iztapalapa.

México-Texcoco, a la altura de Los Reyes, La Paz, Edomex.