¿Se vienen más cierres en el Metro? Gobierno anuncia la renovación de la Línea 3 de CU a Indios Verdes

La renovación de la Línea 3 del Metro se hará bajo el mismo modelo que se realizaron las obras de la Línea 2, es decir, sin interrumpir todo el servicio a usuarios.

Las autoridades capitalinas revelaron que la renovación integral de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Indios Verdes a Universidad, se realizará sin suspender completamente el servicio a los usuarios, bajo un esquema similar al aplicado recientemente en la rehabilitación de la Línea 2, informaron autoridades capitalinas.

Durante la reinauguración de las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, adelantaron que las obras se desarrollarán mediante cierres parciales y trabajos escalonados para minimizar las afectaciones a millones de pasajeros.

“Ya se demostró que, sin parar la línea, se pueden hacer acciones contundentes”, afirmó García Nieto, quien explicó que el objetivo será optimizar los periodos de mantenimiento para avanzar en una renovación integral sin interrumpir la operación cotidiana del sistema.

El funcionario reconoció las molestias ocasionadas por los trabajos en la Línea 2 y ofreció disculpas a los usuarios por las demoras registradas durante las obras. Sin embargo, sostuvo que las intervenciones eran necesarias para evitar el deterioro de la infraestructura y mejorar las condiciones del servicio.

Clara Brugada aseguró que la experiencia obtenida en la Línea 2 servirá como modelo para los trabajos en la Línea 3. La mandataria destacó que, a diferencia de otras ciudades donde las líneas son cerradas completamente durante los procesos de modernización, en la capital del país se buscará mantener la mayor parte de la operación en funcionamiento.

¿Cuándo inicia la renovación de la Línea 3 del Metro?

Las obras mayores e intervenciones en estaciones de la Línea 3 del Metro iniciarán formalmente en julio de 2026, justo después de que concluyan los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México

La renovación contempla la adquisición de 45 nuevos trenes, la sustitución de vías y balasto, la modernización de sistemas ferroviarios, la remodelación integral de estaciones y la incorporación de obras de accesibilidad universal, de acuerdo con lo adelantado por la Secretaría de Movilidad.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México prevé desarrollar el proyecto mediante un esquema de coinversión entre el sector público y privado. Para ello, el Fideicomiso Público de Administración y Fuente de Pago BM/5131 (FiCo) publicó una invitación para que inversionistas presenten propuestas para participar en la renovación de la línea.

Las autoridades informaron que en los próximos 30 días hábiles se darán a conocer los lineamientos y criterios de selección para determinar la participación de las empresas interesadas.

El proyecto buscará modernizar una de las líneas más utilizadas del sistema, que transportó más de 42 millones de pasajeros durante el primer trimestre de 2026.

La Línea 3 es considerada una de las rutas estratégicas del Metro capitalino debido a que conecta el norte y el sur de la ciudad y actualmente presenta rezagos en infraestructura, equipamiento y accesibilidad que serán atendidos con esta intervención integral.