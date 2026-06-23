México va por 6 mil 300 millones de dólares en los mercados internacionales

México está ofreciendo 6 mil 300 millones de dólares en bonos en los mercados de deuda internacionales para financiar una recompra de deuda existente, reportó Bloomberg.

La operación de México ocurre en un entorno donde las calificadoras advierten sobre el creciente déficit fiscal del país y aumentan las preocupaciones en torno a la preservación de su grado de inversión, añadió la agencia.

El país lanzó una colocación de 4 mil 800 millones en bonos en dólares con vencimiento en 2037 a un diferencial de 185 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro estadounidense, por debajo de la orientación inicial de 220 puntos base, según personas familiarizadas con la operación.

También está ofreciendo mil 500 millones adicionales de bonos con vencimiento en 2056 a un diferencial de 195 puntos base, inferior al rango inicial que llegaba hasta 225 puntos básicos, agregaron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas.

México utilizará los recursos de la colocación para recomprar bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, así como títulos en euros que vencen en 2029, indicaron las fuentes.

Marco Oviedo, estratega para América Latina del banco XP Investments, expresó que se trata de una operación de manejo de deuda externa que, en principio, luce positiva. “El objetivo es refinanciar pasivos y reacomodar vencimientos, sustituyendo deuda denominada en euros por deuda en dólares para optimizar el perfil financiero del país”.

(El Financiero)

Diferenciales observados de los bonos de México

Los diferenciales observados, de alrededor de 185 a 190 puntos base, no parecen excesivos dadas las condiciones actuales del mercado.

Indicadores de Hacienda muestran que los diferenciales obtenidos en la operación de junio se ubicarían incluso por debajo de los registrados en la emisión récord de enero de 2026, de 9 mil millones de dólares en bonos con vencimientos de 12 y 30 años, que registró un diferencial de 200 puntos base sobre los bonos del Tesoro comparables.

“Habría problema si usaran la deuda para financiar déficit; no haría mucho sentido estar financiando con dólar barato, sería poco inteligente, pero no es el caso”, advirtió Oviedo desde Brasil.

Aunque los diferenciales podrían ser más bajos en otras circunstancias, las preocupaciones que han expresado calificadoras e inversionistas sobre la situación fiscal de México ya están incorporadas en la percepción de riesgo del mercado, reiteró.

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, expresó que lo relevante no es el monto refinanciado, sino el endeudamiento neto.

“Entre enero y abril de 2026, el endeudamiento neto del Gobierno Federal fue de 181.7 mil millones de pesos en el mercado interno y 14 mil 857 millones de dólares en el externo, para un total cercano a 440.2 mil millones de pesos. Eso equivale a 23.7 por ciento del techo aprobado para el año, por debajo del 31.8 por ciento que se llevaba a la misma altura de 2025. En pesos, el endeudamiento neto acumulado corre alrededor de 12 por ciento por debajo del año pasado”, precisó.

El matiz está en la composición: el componente interno cae cerca de 39 por ciento en pesos, mientras el externo crece del orden de 43 por ciento en dólares. La recompra anunciada es manejo de pasivos habitual, pero ese mayor uso de financiamiento en moneda extranjera, en un entorno de perspectiva negativa de S&P y de baja de Moody’s a Baa3, es el punto a vigilar, no el refinanciamiento, reiteró Gómez Ayala.

La apreciación del peso ha amortiguado por ahora el valor en pesos de esos pasivos, lo que no elimina la mayor exposición cambiaria de fondo, subrayó.

(El Financiero)

Retroceden bonos mexicanos

Bloomberg destacó que los bonos mexicanos en dólares registraron el lunes el peor desempeño entre sus pares de mercados emergentes.

Los títulos con vencimiento en 2055 cayeron un centavo hasta 106.4 centavos por dólar, su nivel más bajo en más de una semana, según precios indicativos recopilados por Bloomberg.

La operación se produce en un contexto en el que México enfrenta crecientes presiones de las principales agencias calificadoras para reducir el déficit presupuestario o arriesgar su codiciado grado de inversión.

México fue el mayor emisor de deuda entre los mercados emergentes el año pasado, al colocar 41 mil millones en bonos, gran parte de ellos destinados a respaldar a Pemex. En enero, el país emitió 9 mil millones en bonos en dólares y otros 4 mil 750 millones en deuda denominada en euros.