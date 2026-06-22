¿Por qué México sale a buscar 6,300 millones de dólares justo cuando Moody’s y S&P prenden las alertas?

México utilizará los recursos obtenidos en la colocación para recomprar bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027 y 2028.

México está ofreciendo 6,300 millones de dólares en bonos para financiar una recompra de deuda existente, mientras las agencias calificadoras advierten sobre el creciente déficit fiscal del país y aumentan las preocupaciones en torno a la preservación de su grado de inversión.

El país lanzó una colocación de 4,800 millones en bonos denominados en dólares con vencimiento en 2037 a un diferencial de 185 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro estadounidense, por debajo de la orientación inicial de 220 puntos básicos, según personas familiarizadas con la operación.

También está ofreciendo 1,500 millones adicionales de bonos con vencimiento en 2056 a un diferencial de 195 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, inferior al rango inicial que llegaba hasta 225 puntos básicos, agregaron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas.

¿Para qué utilizará México los recursos de los bonos?

México utilizará los recursos obtenidos en la colocación para recomprar bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, así como títulos en euros que vencen en 2029, indicaron las fuentes.

Los bonos mexicanos en dólares registraron el lunes el peor desempeño entre sus pares de mercados emergentes. Los títulos con vencimiento en 2055 cayeron un centavo hasta 106.4 centavos por dólar, su nivel más bajo en más de una semana, según precios indicativos recopilados por Bloomberg.

La operación se produce en un contexto en el que México enfrenta crecientes presiones de las principales agencias calificadoras para reducir el déficit presupuestario o arriesgar su codiciado grado de inversión.

En mayo, S&P Global Ratings revisó la perspectiva de la calificación soberana de México a negativa, debido a persistentes debilidades fiscales, mayores niveles de endeudamiento y un débil crecimiento económico.

Moody’s Ratings reforzó esas preocupaciones aproximadamente una semana después, cuando rebajó a México al escalón más bajo dentro del grado de inversión.

La agencia señaló además que el apoyo continuo a Petróleos Mexicanos S.A. (Pemex) limita la capacidad del gobierno para controlar el crecimiento de la deuda.

México fue el mayor emisor de deuda entre los mercados emergentes el año pasado, al colocar 41,000 millones de dólares en bonos, gran parte de ellos destinados a respaldar a Pemex. En enero, el país emitió 9,000 millones en bonos en dólares y otros 4,750 millones en deuda denominada en euros.

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, HSBC y MUFG coordinan la operación.