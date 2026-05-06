Cox logra su primera emisión de bonos en EU por 2 mil mdd... tras comprar activos de Iberdrola México

La subsidiaria mexicana del grupo energético español Cox ABG Group completó con éxito una emisión de bonos en el mercado de Estados Unidos por 2 mil millones de dólares, operación que respalda la reciente adquisición de los activos de Iberdrola en México y valida su estrategia de disciplina financiera, informó la compañía.

La transacción se realizó bajo el formato 144A/Reg S y generó un interés de aproximadamente 8 mil millones de dólares, lo que permitió elevar el tamaño de la oferta desde los mil 500 millones proyectados originalmente.

La colocación de Cox se dividió en dos tramos: bonos a cinco años con un cupón de 7.125 por ciento y bonos a 10 años con una tasa de 7.75 por ciento.

“La ejecución de esta operación en el mercado estadounidense y el nivel de demanda reflejan el sólido posicionamiento que Cox ha construido en un periodo muy corto de tiempo.

“No hay mejor manera de debutar en el mercado americano, el más complicado de acceder, que recibiendo 8 mil millones de dólares de demanda, teniendo que ampliar tamaño, reduciendo el precio y teniendo la capacidad de elegir los inversores con los que vamos a compartir nuestro camino hacia el futuro”, afirmó Nacho Moreno, CEO de Cox.

¿Qué hará Cox con la emisión de bonos en EU por 2 mil mdd?

Con estos recursos, la empresa refinancia cerca de dos tercios del crédito puente de 2 mil 650 millones de dólares utilizado para la compra de Iberdrola México, mientras que el tercio restante se encuentra garantizado mediante un préstamo a largo plazo (Term Loan) con siete entidades bancarias.

De esta forma, apenas dos semanas después del cierre de la adquisición el pasado 24 de abril, la firma sustituyó íntegramente deuda de corto plazo por una estructura de capital a largo plazo.

La integración de los activos mexicanos transforma la escala de la compañía, elevando su EBITDA proforma de 225 millones a 750 millones de euros en el cierre de 2025.

Esta plataforma incluye 3.9 GW de capacidad de generación y una cuota de mercado superior al 25 por ciento en el suministro cualificado del país. Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox, señaló que la nueva estructura de capital refuerza significativamente su perfil operativo:

“La incorporación de Iberdrola México y la nueva estructura de capital refuerzan significativamente nuestro perfil operativo y financiero. Contamos con una base de capital sólida para ejecutar nuestro plan estratégico con disciplina y seguir generando valor a largo plazo”.

La emisión de Cox se posiciona como el mayor debut corporativo en América Latina, igualando la transacción de Nutresa en mayo de 2025, y representa la colocación de bonos en dólares más grande por parte de una empresa no gubernamental desde el año 2019.