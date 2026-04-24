Iberdrola ‘baja la cortina’ en México: Cox adquiere sus activos por 4 mil mdd

La empresa Iberdrola informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que concretó la venta del 100 por ciento de Iberdrola México al corporativo Cox por un monto de 4 mil millones de dólares.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, señaló que esta operación se enmarca en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gobierno de convertir la energía y el agua en auténticas políticas de Estado al servicio de un desarrollo inclusivo y sostenible para todos los mexicanos.

“Cox se alinea plenamente con las prioridades del Gobierno mexicano, orientadas a reforzar la seguridad energética, la soberanía hídrica y la inversión de largo plazo en infraestructura estratégica bajo un marco regulatorio claro y justo, con planificación nacional y capaz de atraer inversión internacional”, comentó.

Pese a las presiones que recibió Iberdrola del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Riquelme expresó tener plena confianza en la gestión de Claudia Sheinbaum y en su equipo, “algo que han demostrado de manera ejemplar a lo largo de todo este proceso”.

¿Por qué Iberdrola vendió sus activos a Cox?

Iberdrola anunció la venta de sus plantas a Cox en julio de 2025. La empresa española argumentó que se concentrará en negocios como las redes eléctricas, lo que podría duplicar sus inversiones en mercados donde se les permita hacerlo, como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España.

Apenas el 26 de enero del presente año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) autorizaron a Cox la compra de los activos de Iberdrola.

“El cierre de esta operación marca un paso decisivo en la evolución de Cox. Incorporamos una plataforma de gran calidad en un mercado que conocemos bien, y lo hacemos manteniendo el foco en la disciplina, la integración y la creación de valor a largo plazo”, reveló Enrique Riquelme en un mensaje a medios.

“En 2025 el Grupo hubiese alcanzado unos ingresos de 2 mil 551 millones de euros y un EBITDA de 786 millones de euros, multiplicando por dos y por tres respectivamente las cifras de 2025. Asimismo, el flujo de caja operativo se situaría en torno a 592 millones de euros, cuatro veces más, lo que refuerza su capacidad de generación de caja y su perfil financiero a largo plazo”, compartió la empresa.

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa de más de 2 mil 600 megawatts, de las cuales 47.4 por ciento son energías renovables; 44.8 por ciento corresponden a ciclos combinados de gas, y 7.8 por ciento restante a cogeneración.

Cox ‘heredará’ una cartera de proyectos de generación de 12 mil megawatts, y actualmente se sitúa como la mayor suministradora privada de México, que cuenta con más del 25 por ciento de cuota de mercado, 20 TWh de comercialización y más de 500 grandes clientes con la máxima calificación crediticia.

La compañía mantendrá al equipo directivo de Iberdrola México e integrará la totalidad de su plantilla, compuesta por más de 800 profesionales.