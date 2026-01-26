Cox recibe ‘luz verde’ de autoridades mexicanas para adquirir a Iberdrola

Cox buscará reforzar su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) autorizaron a la empresa de origen español Cox, la adquisición de los activos de Iberdrola México.

“Estas autorizaciones se han recibido en un plazo más breve de lo habitual, lo que refuerza la positiva acogida institucional del proyecto y permite avanzar en el calendario previsto para completar la transacción”, señaló Cox.

Además, el corporativo con sede en España informó que logró obtener una financiación bancaria por 2 mil 650 millones de dólares para concretar esta transacción.

La obtención de estos recursos está estructurada como una financiación sindicada con siete entidades financieras, las estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, las españolas Santander y BBVA y la canadiense Bank of Nova Scotia.

El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará mediante capital a contribuir por Cox, junto con financiación proveniente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la Compañía en su Capital Markets Day del pasado octubre en Londres.

¿Cuál fue la oferta de Cox por Iberdrola?

En julio del año pasado, la empresa renovable Cox hizo una oferta de 4 mil 200 millones de dólares para adquirir 15 centrales operativas de Iberdrola en México.

“Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, dijo Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa de más de 2.600 MW, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente el 25 por ciento de cuota de mercado, más de 20 TWh y más de 500 grandes clientes.

Con esta transacción, Cox buscará reforzar su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano, mediante la integración de sus actividades de agua y energía y el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, junto con un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial.

Además, la compañía integrará la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la captación de oportunidades de crecimiento en el país.