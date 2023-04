¿Persiste el odio? Las veces que AMLO atacó a Iberdrola antes de acordar su compra

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes 4 de abril que el Gobierno mexicano está en pláticas con la empresa española Iberdrola para comprarle 13 plantas de generación de energía eléctrica, por un costo de 6 mil millones de dólares.

En sus redes sociales, el mandatario mexicano presumió que dichas plantas ahora formarán parte del “patrimonio nacional” y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Estamos sellando, consumando una operación muy importante, desde luego en beneficio del pueblo de México y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, su presidente global por la voluntad de llegar a un acuerdo”, dijo.

Sin embargo, expertos aseguran que Iberdrola ha decidido vender la mayoría de sus activos en México después de que el presidente mexicano vertiera fuertes críticas sobre la compañía y le “pusiera el pie” en su operación.

Incluso, López Obrador en alguna ocasión insinuó que la empresa cometió actos de corrupción tras asegurar que había sido favorecida por antiguos mandatarios, como el caso de Felipe Calderón.

Por esta razón, el jefe del Ejecutivo reconoció en su mensaje de este martes que ha tenido algunas discrepancias con Iberdrola, “pero el diálogo lo puede todo”.

Hoy el Gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización. pic.twitter.com/gL38A7tcf9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2023

¿En qué ocasiones AMLO se ‘lanzó’ contra Iberdrola?

López Obrador ha lanzado amargos ataques verbales contra el gigante energético español en sus conferencias de prensa matutinas, acusándolo de montar una campaña mediática en su contra y de participar en actos de corrupción, los cuales no han sido especificados.

Además, las operaciones de Iberdrola se han estancado debido a problemas de permisos por parte del Gobierno mexicano, como la cancelación de contratos y problemas de suministro, lo cual, al parecer, ha orillado a la empresa a salir del país.

Ante esto, hacemos un recuento de las ocasiones en que el mandatario mexicano criticó a la empresa española:

AMLO considera ‘justa’ multa de 9 mil mdp a Iberdrola

En mayo de 2022, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso una multa de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey, debido a que su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con este permiso.

Por este motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “justa” la multa de 9 mil 145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le impuso a Iberdrola.

En esa ocasión, el mandatario mexicano aseguró que no tenía conocimiento sobre la sanción a la empresa española, por lo que consideró que “sí es justa” y expresó que “México no es tierra de conquista”.

“Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es fraude legal (autoabasto), es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola y no tenía conocimiento porque no es mi fuerte la venganza, aunque considero que sí es justo y México no es tierra de conquista”, dijo en entrevista.

AMLO pide ‘investigar’ por qué fue suspendida la multa a Iberdrola

En julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración investigaría a “fondo” la resolución de un juez que ‘salvó’ provisionalmente a Iberdrola de pagar una multa de 9 mil 145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que era “increíble” que se haya otorgado un amparo a la empresa española y amagó con denunciar a los jueces en caso de haber apoyado a la compañía durante el proceso de ponderación.

“Increíble que le otorguen un amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola”, recriminó desde Palacio Nacional.

Ante esto, aseguró que el Gobierno mexicano no se quedaría “con los brazos cruzados” e iniciarían una investigación: “Se está haciendo la investigación. Nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado.

Gobierno ‘desenchufa’ plantas de Iberdrola en Tamaulipas y Guanajuato

La primera planta que fue desconectada, en septiembre pasado, fue la central de cogeneración Enertek de Iberdrola, ubicada en Altamira, Tamaulipas, por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

En aquella ocasión, el Cenace argumentó que la decisión fue tomada después del vencimiento del permiso otorgado a la central que finalizó el 31 de agosto. Un año atrás, la firma española pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que la central operara bajo el esquema del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pero le fue negado.

Dos meses después, en noviembre de 2022, Iberdrola recibe la noticia de que su planta eólica, ubicada en el Ejido San Pedro Almoloyán, municipio de San Felipe, Guanajuato, será desconectada por incumplimiento en su permiso.