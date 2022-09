Gobierno de AMLO ‘se la cumple’ a Iberdrola: Cenace desconecta central en Tamaulipas

A las 12 horas de este jueves fue desconectada la central de cogeneración Enertek de Iberdrola, ubicada en Altamira, Tamaulipas, por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La decisión fue tomada después del vencimiento del permiso otorgado a la central que finalizó el 31 de agosto. La firma tenía un contrato legado, o sea, aquellos que fueron celebrados previos a la reforma energética de 2013 y cuenta con una capacidad de 144 megawatts.

Desde hace un año la firma española dueña de la filial pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que la central operara bajo esquema del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pero ante la negativa del regulador, solicitó un amparo.

Tras no obtenerlo en primera instancia, luego de que el juez Juan Pablo Fierro no lo admitiera por no tener las facultades para dictaminarlo, Enertek obtuvo en marzo una medida cautelar para que no se desconectara la central del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Sin embargo, el Cenace la desconectó este jueves dejando a por lo menos siete empresas afectadas. “El Cenace está llevando a cabo un desacato al no respetar las medidas cautelares dictadas por el juez”, aseveró Víctor Ramírez, experto del sector energético.

Agregó que además de causar daño a las empresas, afecta a los usuarios de energía que deberán usar otro suministro y “seguramente serán más caras y probablemente más contaminantes”.

AMLO pide ‘investigar a fondo’ suspensión de multa a Iberdrola

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración investigará a “fondo” la resolución de un juez que ‘salvó’ provisionalmente a Iberdrola de pagar una multa de 9 mil 145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El mandatario mexicano señaló que era “increíble” que se haya otorgado un amparo a la empresa española y amago con denunciar a los jueces en caso de haber apoyado a la compañía durante el proceso de ponderación.

“Increíble que le otorguen un amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola”, recriminó AMLO en Palacio Nacional.