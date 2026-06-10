Se avecina un verano oscuro para Cuba: Apagones le quitan el sueño a los cubanos

Los apagones en Cuba cada vez abarcan más partes de la isla, en una crisis energética que no se le ve final.

Cuba tendrá este miércoles cortes simultáneos de luz en un 68 por ciento de su sistema eléctrico nacional en el horario pico, una de las cifras más elevadas de la última temporada.

“Estoy sin descansar. Me siento muy agotada, no tengo fuerzas para nada”, dijo a The Associated Press Delcy Pérez, una residente de 78 años de la barriada de Centro Habana. “Espero que esto se arregle porque no resistiremos”, agregó.

Los trabajadores que no están en receso estas semanas, incluidos los de oficinas diplomáticas, se vieron obligados a trabajar con luces de emergencia o salir con sus escritorios a pasillos y áreas iluminadas naturalmente en La Habana y las principales ciudades.

Ese fue el caso del consulado de España, en el emblemático edificio de la Lonja del Comercio, que procesa miles de solicitudes de ciudadanía ibérica para descendientes de españoles, constató AP.

¿Cuál es la demanda energética de Cuba en la hora pico?

La estatal Unión Eléctrica informó que durante la hora pico, generalmente al anochecer cuando las personas se encuentran en sus hogares, se producirá una demanda de unos 3,000 megavatios y el déficit alcanzará los 2,040 megavatios.

Los apagones, comunes en Cuba por la crisis económica y energética que atraviesa desde hace cinco años, se han intensificado desde que en enero el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que sancionaría a los países que le vendan petróleo a la isla.

Cuba demanda unos 100,000 barriles de petróleo diarios, pero sólo produce unos 40,000. Muchas de las plantas termoeléctricas de la isla usan combustible para funcionar.

Según expertos, la red energética de Cuba no ha recibido el mantenimiento adecuado y la antigüedad de su infraestructura está muy por encima de su vida útil.

La vendedora de alimentos Yamilé Rodríguez Febré, de 47 años, también lleva días sin dormir. “Hay que adaptarse. Sabemos que el país está pasando situaciones difíciles”, comentó a la AP.

Rodríguez, madre de cuatro hijos y residente en la vecina provincia de Mayabeque —desde donde viene esporádicamente a vender a La Habana— indicó que en su localidad llevan jornadas sin electricidad.

Protestan en La Habana por crisis energética

En las últimas semanas los vecinos de varios barrios de La Habana han hecho sonar sus cacerolas en protesta por la falta de energía.

Durante una presentación televisiva la noche del martes la viceministra de Salud, Carilda Peña García, informó que hay unos 100,000 pacientes con cirugías pendientes que no se pudieron realizar por falta de energía, entre ellos unos 5,000 pacientes oncológicos.

Mientras aumenta el calor a medida que se aproxima el verano boreal, la ministra de Educación, Naima Trujillo, informó que se adelantaría el final de las clases para entre el 15 y el 30 de junio.

“Un cambio es lo que necesita este país”, dijo Lázaro Javier Gómez, de 22 años y estudiante de cultura física y deportes.