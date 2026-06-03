‘Amargo’ cumpleaños para Raúl Castro: Marca española de hoteles anuncia su salida de Cuba

El líder revolucionario cubano Raúl Castro recibió una mala noticia en su cumpleaños 95 el miércoles. Otro aliado corporativo abandonaba el país caribeño bajo la presión de Estados Unidos.

Meliá Hotels International SA, que gestiona 15 propiedades en Cuba, anunció que retiraba sus marcas y la rescisión inmediata de sus acuerdos operativos.

Si bien la compañía española no mencionó específicamente las sanciones estadounidenses, indicó que la decisión se debía al “contexto geopolítico, social, jurídico y económico” de Cuba.

¿Por qué empresas internacioniales están saliendo de Cuba?

Meliá no es el único. El lunes, Royalton Hotels & Resorts Ltd. dijo que cerraba su filial cubana, e Iberostar Group también dejó de operar una docena de hoteles en Cuba, según varios informes.

La administración del presidente Donald Trump viene intensificando la presión sobre La Habana desde principios de año, interrumpiendo el suministro de petróleo venezolano y amenazando con aranceles a cualquier otro país que envíe combustible a Cuba.

Varias aerolíneas grandes suspendieron sus servicios tras ser informadas de que no podían repostar en la isla, y países como Canadá y el Reino Unido han advertido a sus ciudadanos que eviten viajes innecesarios.

Cae turismo en Cuba por sanciones de Estados Unidos

El turismo, que alguna vez fue uno de los pilares de la economía cubana, ha caído en picada. El turismo internacional a la isla alcanzó su nivel más bajo en dos décadas el año pasado y se prevé que la situación empeore aún más en 2026.

De enero a abril, la isla recibió 328 mil 600 visitantes, un 56 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la agencia de estadísticas de Cuba.

Meliá afirmó que el anuncio del miércoles tendría un impacto limitado en sus resultados, porque muchos de los hoteles ya estaban cerrados “debido a los problemas energéticos y a una disminución de la demanda”.

La ronda más reciente de cierres parece estar relacionada con las sanciones estadounidenses presentadas el mes pasado, que permiten a Washington tomar medidas contra prácticamente cualquier persona o empresa no estadounidense que realice negocios en la isla.

¿A quién sancionó EU en Cuba?

Las nuevas sanciones apuntan específicamente al Grupo de Administración Empresarial SA, el conglomerado conocido como Gaesa, dirigido por las fuerzas armadas cubanas y que domina gran parte de la economía de la isla, incluido el sector turístico.

“Con esta última ronda de sanciones secundarias contra Gaesa, la administración Trump ha encontrado la fórmula adecuada para acorralar a las cadenas hoteleras extranjeras sin una alternativa viable real”, dijo Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta en Georgia que estudia la economía de la isla, por mensaje de texto.

Las sanciones también han afectado a la industria minera. Sherritt International Corp. vivió un caos, lo que llevó al productor canadiense de níquel a recortar su vínculos de larga data con el gobierno cubano y a asociarse en cambio con un exasesor de Trump.

Acusación de EU contra Raúl Castro

Para Castro, quien lideró la revolución comunista de 1959 junto a su difunto hermano Fidel y sigue siendo una de las figuras más poderosas de Cuba, el éxodo empresarial solo aumenta la presión.

El Departamento de Justicia dio a conocer cargos de asesinato contra él el mes pasado y ha reiterado que tanto él como el gobierno de la isla deben dimitir para dar paso a un cambio económico. Si bien las negociaciones continúan, Estados Unidos ha desplegado un grupo de ataque de portaaviones en el Caribe.

Los periódicos estatales cubanos se dedicaron en gran medida el miércoles a celebrar el cumpleaños de Castro y a denunciar las continuas amenazas estadounidenses, mientras que funcionarios del gobierno escribieron odas al líder en las redes sociales.

“Su larga vida es el triunfo del amor que ha dado a su pueblo y que hoy su pueblo le devuelve”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en una publicación en X. “Ningún odio podrá jamás contra ese escudo blindado de entrañable afecto”.